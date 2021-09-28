國民黨立法院黨團書記長、立委陳玉珍今日（28）早上5點18分，在臉書秀出自己搶占議場門口「突襲成功」的照片。（圖／取自陳玉珍臉書）

國民黨立法院黨團書記長、立委陳玉珍今日（28）早上5點18分，在臉書秀出自己天還沒亮就「突襲」搶占議場門口的照片。（圖／取自陳玉珍臉書）

行政院長蘇貞昌17日在立法院進行「3+11專案報告」，遭到在野黨強力抗議，最後未能上台，拎起公事包離開議場。國民黨立法院黨團書記長、立委陳玉珍今日（28）一大早在臉書秀出照片，表示7位守在議場門前「站崗」的民進黨立委都在睡覺，讓她搶佔議場門口「突襲成功」。

陳玉珍今日早上5點18分在臉書發文表示：「民進黨七員睡覺中。搶佔議場門口，突襲成功！」並隨文刊出3張照片，圖中包括林俊憲等民進黨立委均呼呼大睡中，陳更曬出自己坐在議場門前擺出「勝利姿態」的照片。

文章發出後，迅速獲得破千人按讚，網友們紛紛留言：「金門女將就是強，要小心來陰的牠們人海戰術」、「拂曉襲擊塔綠班成功！恭喜委員！」「辛苦了陳委員，國民黨戰將女英雄，加油」、「辛苦了'加油'自己安全要注意他們奧步」、「要比他們更狠」。

不僅如此，也有網友表示：「為國為民，就是如此的艱難。反觀雙標黨，代議制竟讓黨意高於民意，私利優於公益？」「太誇張了，堂堂執政黨竟然需要搞到這樣」、「真是有夠難看的」、「這種作風真的就是塔綠班」、「塔綠班！三隻小豬換萊豬！千杯紅洒配核食！心中剩高端！」