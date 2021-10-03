台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票，剩下不到20日。國民黨主席朱立倫痛批陳柏惟在立法院的表現差，不僅要刪Q，還要刪零立委。資深媒體人吳子嘉表示，只要朱立倫去拜託台中市長盧秀燕出手，陳柏惟罷免案一定會過關。

吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中表示，現在台中的力量，中彰投是國民黨最強的地方，3位首長也都非常強，雲林也很強。中部目前是國民黨大本營，現在碰到罷免案，其實不會有很大的問題，主要還是看朱立倫的態度。

吳子嘉接著表示，盧秀燕是朱立倫上次擔任黨主席時候的副秘書長，可見盧秀燕跟朱立倫關係有多好，陳柏惟罷免案是不可以失敗的戰爭，只要朱立倫去拜託盧秀燕，這個罷免之戰一定會勝利。

吳子嘉觀察指出，陳柏惟罷免案動員力只要達到一定的百分比，就會成功，而這個決定的動員因素，其中一個就是民進黨的抗性有多大，以及陳柏惟本身要反抗到甚麼程度，也就是陳柏惟的策略很重要。