台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，而他近日接連被爆出肇事逃逸，又被質疑曾涉賭博電玩店遭查獲，引發許多批評。但醫師公會全聯會昨(8日)在臉書發文提到，多位幹部由邱泰源理事長(現任民進黨不分區立委)率領到陳柏惟國會辦公室，感謝其長期關心人民的健康福址，並給對方打氣支持，引發網友不滿，有網友直接留言抗議：邱大立委用醫師全聯會名義，營造醫界挺一位面臨被罷免的挺萊豬立委非常不妥、感謝民意代表的幫忙，但用全聯會的角色公開挺的方式不妥。

醫師公會全聯會8日發文感謝陳柏惟為醫療人員與院所爭取權益，並表達對陳柏惟的支持。該篇貼文曝光後，時代力量屏東黨部主委詹智鈞留言表達「抗議」，表示「我認為邱大立委用醫師全聯會名義營造醫界挺一位面臨被罷免的挺萊豬立委非常不妥，請問這是屬於全聯會章程裡面的哪一項任務？某位立委該不該被罷免應該回歸當地選民的決定，而非全聯會應該插手主導的事務，醫師全聯會淪為執政黨發聲工具及打手小弟，完全失去自我主體性，這可說是台灣醫界最黑暗的一天！」。

關於醫師公會全聯會的貼文，醫師全聯會前秘書長蔡明忠醫師今(9日)接受《中時新聞網》訪問時表示，站在公正角度，今天醫師公會全聯會代表全體醫師，感謝陳柏惟立委過去對人民健康的照顧、醫療問題等關注，這是可以的，但若把事情轉換成贊成不罷免他，卻有討論空間；蔡明忠贊同以個人身分進行對罷免案的表態是可以的，但不該用整個團體做相關表態。

蔡明忠進一步指出，「全聯會」感謝所有立委的貼文，所有醫師都贊同。對個別議題，如罷免，若內部醫師們都有共識那也OK，若沒有的話，倒是有「研究空間」。他強調，對於罷免案來說，這是屬於個人意見表達，不是團體意見，個人表態可以，但不該用全體會員意見進行表態。