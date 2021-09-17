浪漫愛情片《我是你的完美男友》16日被選為代表德國角逐第94屆奧斯卡「最佳國際電影」獎項的電影。該片是柏林影后瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）「演而優則導」的浪漫新作，今年並助女主角瑪倫艾格特（Maren Eggert），勇奪柏林影展有史以來第一座不分性別的「最佳主演獎」銀熊獎。

有趣的是，片中飾演「男主角」機器人意外看中英國男星丹史蒂文斯（Dan Stevens），他在全程以德語演完該片的殺青最後一天，所有人竟都用英語恭賀他「你演得太棒了」，讓他當場傻眼「原來你們都會講英文」。

該片改編自德國女作家艾瑪布拉斯拉夫斯基（Emma Braslavsky）的知名小說，探討了愛情、渴望，以及「類人類」的概念。劇情描述為獲取研究經費，德國女科學家艾瑪（瑪倫艾格特 飾）同意參加一個不同尋常的實驗，將和英俊的機器人湯姆（丹史蒂文斯 飾）一起生活三周，這個「類人類」雖被設計成她的理想男友，卻為她帶來了無比的快樂與悲傷。

第94屆奧斯卡「最佳國際電影」已展開報名，各國摩拳擦掌，目前已有瑞士、波蘭、摩洛哥、塞爾維亞、厄瓜多爾、科索沃與德國等國公布了代表電影。奧斯卡頒獎典禮將於2022年3月27日舉行。