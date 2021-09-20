「第73屆艾美獎頒獎典禮」於台灣時間20日早上8點登場，奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）在HBO熱門影集《東城奇案》（Mare of Easttown）裡飾演不修邊幅的中年警探，打敗年初連獲大獎的《后翼棄兵》（The Queens Gambit）安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），勇奪「迷你劇集或電視電影類」最佳女主角。

凱特溫絲蕾曾以《幻世浮生》勇奪艾美獎視后，睽違10年回歸小螢幕，二度奪下該獎。她致詞時表示「這是女人互相支持的年代，我為你們感到驕傲。《東城奇案》在疫情時代把大家聚在一起，讓大家有疫情之外的話題可以討論，謝謝所有觀賞這部影集的觀眾」，也不忘感謝劇中其他演員和家人，最後更激動喊：「沒錯，我就是贏家！」

另外，在劇中扮演她閨蜜與新搭檔的茱莉安娜妮克遜（Julianne Nicholson）、伊凡彼得斯（Evan Peters）也雙雙榮獲最佳女配角和男配角獎。