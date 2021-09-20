凱特溫絲蕾以《東城奇案》獲得「迷你劇集或電視電影類」最佳女主角。（CATCHPLAY＋提供）

傑森蘇戴西斯以《泰德拉索：錯棚教練趣事多》拿下「喜劇類」最佳男主角。（CATCHPLAY＋提供）

「第73屆艾美獎頒獎典禮」台灣時間20日圓滿落幕，改編自英國王室真實歷史事件的《王冠》第4季氣勢超旺，橫掃劇情類影集最佳影集、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳導演、最佳編劇7獎，堪稱本屆最大贏家；至於迷你劇集或電視電影類，《東城奇案》奪下女主角、男女配角，《后翼棄兵》也不惶多讓，獲頒最佳影集、導演；喜劇類影集則由《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最勝利，抱走最佳影集、男主角、男女配角。

Netflix皇室宮廷劇《王冠》中「黛妃」艾瑪科林（Emma Corrin）和「伊莉莎白二世女王」奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）同時入圍本屆劇情類最佳女主角，這場「婆媳大戰」最後奧莉薇亞柯爾曼獲勝，也是她首度獲得艾美獎，上台致詞除了感謝一路支持她的人之外，也表示「我爸不幸罹患新冠肺炎過世了，如果他能參與此刻，一定會感到非常驕傲」。「查爾斯王子」喬許歐康納（Josh OConnor）、「菲立普親王」托比亞曼齊司（Tobias Menzies）、「柴契爾夫人」吉蓮安德森（Gillian Anderson）則分別拿下最佳男主角、最佳男配角和最佳女配角，嘉莉兒佛伊（Claire Foy）也奪得最佳客串女演員獎，演技類共9獎，《王冠》只差最佳客串男演員獎沒有拿下，可說是相當風光。

奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）曾以《幻世浮生》勇奪艾美獎視后，睽違10年回歸小螢幕，在《東城奇案》裡飾演不修邊幅的中年警探，打敗年初連獲大獎的《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等強敵，二度憑藉HBO的劇獲該獎。她致詞時表示「這是女人互相支持的年代，我為你們感到驕傲。《東城奇案》在疫情時代把大家聚在一起，讓大家有疫情之外的話題可以討論，謝謝所有觀賞這部影集的觀眾」，也不忘感謝劇中其他演員和家人，最後更激動喊：「沒錯，我就是贏家！」而在劇中扮演她閨蜜與新搭檔的茱莉安娜妮克遜（Julianne Nicholson）、伊凡彼得斯（Evan Peters）也雙雙榮獲最佳女配角和男配角獎。

Apple TV＋暖心足球喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》日前打破艾美獎上喜劇單次入圍最多紀錄，果真不負眾望，不僅拿下最佳喜劇影集喜劇類，傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）、布萊葛斯坦（Brett Goldstein）、漢娜魏丁罕（Hannah Waddingham）也分別獲最佳男主角、最佳男配角和最佳女配角。另外，喜劇類影集最佳女主角則由《職業槍手》70歲資深演員珍史瑪特（Jean Smart）獲得，她致詞時感性喊：「首先我要感謝我6個月前去世的先生，沒有他我不可能站在這裡，還有我2個又棒又無私的孩子。」

這2年因為疫情，串流媒體崛起，也為大家帶來不少好劇，在本屆艾美獎上大放異彩，加上先前已頒發的技術類獎項，Netflix首次成為艾美獎上獲獎最多的平台，共拿下44個獎項，追平CBS電視台在1974年的紀錄，其中夯劇《王冠》與《后翼棄兵》以11項並列第一，還都拿下最佳影集。而HBO／HBO Max、Disney＋、Apple TV＋也分別拿下19、14、10項。完整頒獎典禮中文字幕版可於今晚8點在CATCHPLAY＋影音平台收看。