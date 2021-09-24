「2021台中國際動畫影展」今（24）日於台北舉辦口碑特映會，放映首度在台灣公開的韓國動畫電影《薩滿女巫The Shaman Sorceress》。台中市影視發展基金會副執行長林盈志偕同節目總監等影人一同出席，為10月8日至13日於台中凱擘影城舉辦的影展活動，揭開暖身序幕並全面宣告預售票正式開賣。台中國際動畫影展今年選片題材多元，除了特映會選映探討韓國傳統信仰議題的動畫長片外，影展期間更有多部獲得國際知名影展多項大獎的長片要讓大家進戲院一賭為快。

本屆影展節目總監張晏榕表示，《薩滿女巫The Shaman Sorceress》改編自韓國早期的短篇小說，描述在宗教信仰多元化的南韓，薩滿教(Shamanism)是南韓歷史最悠久的宗教，至今日依然影響著韓國人的生活，薩滿教儀式「江陵端午祭」更成功申報為聯合國教科文組織的非物質文化遺產。本片以大量歌劇取代人物對白，華麗的影像風格與細膩考究的服飾背景，牽引出韓國歷史時代的懷舊之情。同時本片編劇羅宏鎮2016年更曾編導過相同議題電影《哭聲》獲得680萬入場人次，更被視為與《屍速列車》並列的年度電影，讓人好奇動畫版本的敘事風格會如何重新詮譯韓國傳統信仰。

台中影視發展基金會副執行長林盈志於特映記者會現場邀請大家來台中看動畫電影。

在台中市政府新聞局及台中市影視發展基金會共同推動下，台中國際動畫影展今年邁入第七屆。台中影視發展基金會副執行長林盈志表示，今年疫情讓我們面臨了種種難以預測的狀況，影展籌辦工作只能持續不斷滾動修正，帶來極大的挑戰，但台中國際動畫影展是影迷們觀賞國際動畫佳作的重要機會，身為主辦單位有責任讓它延續下去，所有活動均會配合中央流行疫情指揮中心規範，在緊守防疫措施下持續進行。

《妖果小學－水果奶奶的大秘密》導演張永昌(左起)、 《蘊·孕》導演李柏翰、連俊傑，台中市影視發展基金會副執行長林盈志，《我的阿婆是一顆蛋》導演張吾青，策展人張晏榕，《這個比較甜》導演劉力瑜。

今日與會嘉賓還有被選入本屆影展閉幕片《妖果小學－水果奶奶的大秘密》導演張永昌、競賽單元參賽導演《我的阿婆是一顆蛋》張吾青、《蘊·孕》連俊傑、李柏翰等影人共同出席。今年影展選映多部亞洲及台灣首映的動畫長片，影展期間也安排超過30場的講座活動，希望帶給觀眾高規格的動畫饗宴。預售票自即日起全面開賣，每張只要100元，為了回饋影迷朋友，影展更推出「競賽通行證」只要299元、「影癡通行證」只要499元等影迷專屬套票，享一證看到底、銅板價看電影的超值優惠。更多精彩片單及週邊活動詳情，敬請密切鎖定「台中國際動畫影展」官方網站twtiaf.com及臉書粉絲專頁facebook.com/tiaf.taichung。

台中國際動畫影展將於10月8日至10月13日在台中新時代凱擘影城舉行，共有12部國際口碑長片、144部短片，將在6天影展中放映61場。影展期間全面配合中央流行疫情指揮中心滾動式調整防疫措施，敬請民眾配合於入場前測量體溫、實名制登記，另外影廳內全面禁止飲食並全程配戴口罩，做好防疫看電影好安心。

今年「台中國際動畫影展」短片徵件競賽召集來自104個國家及地區，共計2716件動畫短片作品參賽，創下影展開辦以來新高，入圍的69部作品將在影展期間公開放映，並於10月13日頒獎典禮上公布得獎名單。此外為培養更多在地藝術家，使台中逐步成為文化創意產業之都，由台中市纖維工藝博物館主辦的「第四屆纖維創作獎」今年共有70件創新作品入選，即日起至11月21日在纖博館一樓創纖基地展出，歡迎民眾前來欣賞。(mofia.taichung.gov.tw)