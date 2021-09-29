台中市經發局長張峯源日昨針對台中國際會展中心於市議會報告決算，擬再追加13億，未料，引起議員抨擊，不過，台中市商業會理事長賴正庭則表示，將全力支持台中市府加速興建台中國際會展中心；賴正庭並指出，近期會展中心工程因為國際物價波動、原物料工資上漲等問題，需要追加預算才能讓工程順利進行，會展中心的腳步不應就此停歇。

台中市商業會理事長賴正庭指出，歷經20年漫長的等待，台中國際會展中心終於在108年3月開工，台中市終於有一個國際規格的會展中心，一個讓業者可以展銷的平台。

台中市長盧秀燕之前參加國際會展中心開工典禮情景。(圖/台中市政府提供)

賴正庭說，每次經過74號道路都能看到會展中心已經逐漸成型，業者都引頸期盼，近期會展中心工程因為國際物價波動、原物料工資上漲等問題，需要追加預算才能讓工程順利進行的消息，這是全台灣、甚至全世界都面臨的問題，會展中心進行的腳步不應該就此停歇。

台中市商業會也呼籲各方能夠攜手來排除障礙，支持台中市政府爭取充足的預算讓工程繼續進行，讓整個產業殷殷期盼的台中國際會展中心能夠如期完工啟用，吸引更多國際展會到臺中舉辦，帶動地方交通、住宿、餐飲，及觀光產業持續發展。

賴正庭表示，只有打造優質的前店，提供商業良好的展銷空間，才能讓產業持續穩健發展，期待各界共同努力，讓台中國際會展中心儘速落成啟用。

台中市商業會公會會員多達132個，公會會員數量眾多，許多公會如台中市電腦商業同業公會、 台中市旅行商業同業公會…等，每年均會舉辦展覽，協助會員爭取訂單及拓展商機，只有會展產業興盛，商業才得以持續穩健發展。