中國房產企業連環爆，不只恒大，今日又傳出另一家房產大公司花樣年控股集團也傳出資金吃緊，遭國際信評機構降級為「垃圾債」等級。綠委郭國文今日表示，金管會應盡速盤點國人在中國地產垃圾債的投資曝險，優先清查具官方性質的基富通平台及好享退基金，並改善風險收益等級分類。

中國恒大集團債務危機延燒數月，整體市值蒸發8成，海外債務高達8兆元台幣，金管會在9月15日表示，金融業對恆大集團曝險部位不高，銀行授信不到5億，境內外投信基金總和為17.13億。郭國文質疑，金管會揭露的是市值已經縮水後的數字，這些基金當年買進恒大的曝險金額恐怕至少是3倍以上。

郭國文強調，不應把中國恒大和花樣年控股視為個案處理，而是要以整個中國地產業風暴的角度看待，甚至還得考量可能發生的系統性金融危機。此外，中國暴過雷的地產大企業還包含華夏幸福、佳兆業、建業地產、融創中國、碧桂園等，不勝枚舉。

郭國文說，中共在2016就頒布了房產業「三道紅線政策」，以公司資產負債率不得大於70％、淨負債率不得大於100％及現金短債須小於1去做警示，一頒布後恆大和融創中國就三道全踩。中共肅清地產業的跡象早顯現，金管會卻對中國地產債的風險視而不見。

郭國文表示，光是把持有1％以上中國地產公司債的境內外基金的持有金額加總，就高達120億，而規模共140億的亞洲10大高收益債基金，更是有4成重押在中國地產公司，然而中國市場並不透明，且中共非民主法治政權，具有極高的不確定性，經常不顧社會衝擊而恣意為政治目的肅清產業，還必須考量區域風險及政治風險。

郭國文指出，台灣目前採用的風險收益等級僅考量價格波動，未納入信用風險及流動性風險。因此投顧公司會用風險屬性等級測驗，將投資人分為保守型、穩健型及積極型。

郭國文說，針對穩健型的投資人，推薦投資標的的風險收益等級通常會落在RR3及RR4，然而這區間含有大量垃圾債，導致投資人退休金高曝險而不自知，誤以為買了穩健標的。

郭國文表示，台灣人持有的高收益基金高達1兆，早在3月就要求金管會檢討風險收益等級，至今過了半年仍未定案。

郭國文憂心，中國地產風暴越演越烈，多少投資人因為無法反應風險的風險收益而被捲入？金管會應盡速端出分類更細緻、能確實反應風險的分級，並且對台灣資金在中國地產的曝險部位進行超前部署的全面性的盤點，尤其是具官方性質的基富通平台好享退基金，應優先清查。