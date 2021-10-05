全國民宿聯合會高峰會，場面盛大。（廖志晃攝）

即將接任民宿全國聯合會理事長的張心盈強調，業者應互相串連擴大效益。（廖志晃攝）

全國民宿聯合會高峰會，場面盛大。（廖志晃攝）

新冠肺炎衝擊光產業，中華民國民宿全國聯合會5日在日月潭舉辦「亞太高峰論壇暨民宿全國聯合會活動」；即將接任民宿全國聯合會理事長的張心盈強調，後疫情時代，因應國旅券、振興發放，各縣市應該進行整合，業者互相串連合併擴大效益。

亞太高峰論壇暨民宿全國聯合會，在晶園休閒渡假村進行為期3天的議程，包括交通部觀光局副局長林信任、南投縣長林明溱，全國各縣市政府代表及民宿協會都共襄盛舉。

民宿全國聯合會於論壇期間，票選新任理監事及理事長，將由南投縣日月潭民宿發展協會理事長張心盈，擔任全國聯合會理事長。

林明溱表示，近兩年疫情對各行各業的打擊很大，對旅遊產業及民宿衝擊更大，面對疫情衝擊，旅遊產業以及民宿更應思考如何轉型；縣府近年發展「好食民宿」政策，就是希望民宿能創造附加價值，加強與在地產業合作，提升整體旅遊消費價值，未來也會與中央部會積極合作，加強行銷南投旅遊。

張心盈指出，要先把石頭丟進水裡產生漣漪，才能擴大成海浪，希望各縣市民宿業者放下身段，彼此合作；而就疫情的影響，她認為國境要開放，安全要守好，不能因為害怕疫情就躲起來，每天期待歸零沒什麼好處。

高峰會論壇安排2場演講及2場論壇，首場演講邀請殳蓁蓁行銷總監，講述「從夢想走到國際企業國際知名渡假品牌─悅榕庄故事」；第2場專題演講由行政院中辦執行長蔡培慧，講述「回到初心，民宿邁入20年，地方創生，城鄉共好」，探討民宿如何與地方創生與在地結合。

首場論壇由新竹民宿協會前理事長田臺明主持，主題為「大規模小規模，民宿的未來管理？」探討後疫時代民宿的管理方法。第2場論壇由暨南大學及台灣民宿協會祕書長曾喜鵬教授主持，探討「疫情後民宿人情味的變化、溫度的傳遞。」

觀光處長陳志賢表示，南投縣政府對民宿以及觀光產業非常關注，並完成市場國際化、環境永續化、觀光效益化及產業優質化等政策目標，未來將持續推動安心旅遊及安心旅宿；因應振興券發放，10月推出消費滿200元，周周抽現金及入住總統套房等獎項，歡迎大家到南投旅遊。