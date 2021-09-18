高怡平在4日曾在臉書寫下「無論我的家人和親人去哪裡，請始終引導他們。」今（18）日卻傳出高怡平的父親在16日病逝消息。

高怡平2016年決定復出演藝圈，接下節目《轉轉發現愛》，在去年勇奪金鐘《生活節目主持人獎》擊敗藍心湄、夢多，今年再次以《轉轉發現愛》入圍生活風格節目主持人獎時，但今年宣佈入圍時她人在病房陪伴高齡92歲的父親，在4日時禱告「無論我的家人和親人去哪裡，請始終引導他們。請永遠保護他們免受傷害，請讓他們遠離邪惡。我只希望他們無盡的幸福和健康。」似乎也在希望父親能早日康復，沒想到16日卻傳來高怡平的父親在16日病逝消息。

高怡平對於父親病逝也在臉書寫下「I Love You我愛您」並放上與父親的合影道盡一切思念。

高怡平爸爸中華民國國防部駐外武官高深，從小就有著軍事般的生活教育，雖是嚴格卻對高怡平很呵護，從一開始不贊成她走演藝圈到支持成為粉絲，都是父親的愛，去年她以《轉轉發現愛》拿下金鐘獎生活風格節目主持人獎後，更讓父親引以為傲。