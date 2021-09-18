NBA球星安森尼(Carmelo Anthony)在今年夏天加入湖人，一圓與老友詹姆斯(LeBron James)合體打球的夢想，從2003年兩人進入聯盟後，終於得到同隊打拼的機會，而安森尼進入聯盟後至今一冠未得，不像詹姆斯已經拿下多次總冠軍，或許這次加入湖人有機會一舉奪冠。

而最近安森尼也時常提起加入聯盟前的趣事，最讓他耿耿於懷的就是在2003年選秀會沒有被預期的活塞給挑走，對方挑了如今已淡出聯盟的米利奇(Darko Milicic)當作榜眼，安森尼則被金塊選上成為大家熟知的「探花郎」，但想必安森尼還是嚥不下這口氣。

安森尼日前直言當時根本不知道米利奇是誰，也不能明白為何活塞會看上他，而在近日他又向外界爆料了一件趣事，在2003年選秀會前，安森尼一直認為活塞肯定會把他挑走，甚至動用關係拿到了一件活塞的訓練外套，想必他已經迫不及待成為活塞的一員。

不過命運卻開了他一個大玩笑，活塞選走默默無名的米利奇，要說名氣和實力，安森尼肯定高於對手非常多，他在大學時率領雪城大學拿下NCAA冠軍，是當時全美名聲大噪的球星之一，而米利奇不過是來自塞爾維亞的歐陸長人罷了。

對此安森尼簡直傷心欲絕，他當時提到說：「我真的受傷了，該死，為什麼總是要讓我失望？為什麼我總是碰到不好的事情？這讓我沮喪了非常久的一段時間，我之後一直在問自己，為什麼？為什麼這會發生在我身上？」一連串的言論都看出安森尼非常受傷。