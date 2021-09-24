針對美國、英國和澳洲近日成立三方安全同盟AUKUS的舉動，舉世懷疑美國是否雙標，違背「核不擴散」與加劇軍備競賽之際，法國先是發怒，取消了慶祝美國獨立戰爭240周年的活動，餘怒未消，再升級召回駐美大使，直言背信忘義是盟友之間不可接受的行為。歐盟執委會及各國外長們紛向法國聲援，歐盟理事會主席重炮抨擊美國，更進一步推遲新成立的美國歐盟貿易科技委員會（TTC）首場會議，並觀望是否擱置歐盟與澳大利亞的貿易談判。

目前儘管美法雙方領導人已進行通話，拜登重申對歐承諾、強調歐盟印太戰略的重要性及歐盟軍事自主可與北約互補，並相約10月底碰面，試圖冰釋前嫌。但拜登到底是一時不察，忘記「美國回來了」的諾言，還是另有他圖？美、法、歐盟之間的關係未來仍舊能穩健嗎？

距離拜登7月登高一呼團結美歐那一幕仍清楚在目，才過不久，美國不與歐洲盟友商談逕自匆促撤軍阿富汗，已讓盟友心有餘悸，此次搞出英語系小圈圈背後捅法國一刀，更讓法國心寒。

其所發生的一切自是不單純，可能原因不脫：一，英國首相強生近日表態唯美國馬首是瞻，打算長期插旗南海，澳洲更是亞太抗中的急先鋒，同我族類易讓美國操弄共同情感。拜登祭出險招，打算以安保誘惑澳洲塑造東方的北約。

其二，歐盟的印太戰略、國情咨文似是走向主權自由、自主的一端，雖不願北京擴張，但尋求多方面接觸，願意在共同關心的問題上進行合作，唯有人權價值端與美相向而行。況且，歐盟民調指出，就單純與中國大陸做生意，印太戰略可有可無。

其三，儘管法國曾經支持過美國獨立，甚至雙方已有已244年未兵刃相見，法國秉持「戴高樂」的獨立自主，在2003年美、法在伊拉克戰爭問題上盡顯分歧，甚至分化成老歐洲及新歐洲。法國向來鼓吹歐盟獨立於美、中、「歐洲戰略自主」、建立歐盟軍，目前僅得歐盟端與義大利強力支持。法國的主張、德國需要中國市場與歐盟自主的走勢自不為拜登所喜。既然歐盟有意對美採取自主、競爭(科技、貿易)與合作(氣候變遷、人權價值)自成一格的模式，難成為拜登全力抗中的信賴夥伴，逼美另組美國的核心小圈圈。此際表態效忠、沆瀣一氣的英、澳自然雀屏中選，美國更無視盟友法國的大訂單，一切只以不反中、反中做出盟友區隔。

反觀法國總統馬克洪已進入大選階段，敲定訂單可為政績之一，卻被美國攔路虎半路殺出，再次遭背棄，決定不再隱忍，進而鼓動歐盟質疑大西洋關係。為了在印太區域齊心順利完成共同抗中大計，美國核心小圈圈成形估計只能辜負桀驁不遜的法國及選擇自主的歐盟。選擇等距的歐盟會讓美歐關係形成既競爭、合作並存的模式。

北京則是在美國背棄法國之後，有一定的操作空間進行拉攏，此時再度考驗拜登如何遂行美國一如既往的招數：打了一巴掌，再賞顆糖吃。AUKUS看似威嚇北京，亦像兩面刃引起歐盟的猜忌與選邊的考量。歐盟的新舊歐洲選擇美國還是支持法國，將又是一番論述與角力。無奈中東歐國家見美國秀出肌肉，為得美國垂愛，歐盟的自主建軍一案或將受美英澳的緊密結盟影響，變得遙遙無期。

儘管拜登對馬克洪口頭支持北約與歐盟軍事互補，但在拜登再度處處以「美國優先」的考量下，那僅是對歐盟升高反美立場的緩兵之計。不願配合美國「天下圍中」的「壯舉」，就連中等強國都只能悻悻然喃喃自語抱怨，無助情勢轉好。（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※