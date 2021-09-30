張亞中的異軍突起，讓一場只是「茶壺內風暴」的國民黨主席選舉，增添不少路線辯論的火花。選舉的結果卻仍是由代表著國民黨內多數穩定派的朱立倫當選，顯示國民黨內多數仍盼採取漸進式改革的路線，「穩定壓倒一切」正是這場選舉結果的定調。

選舉結果不免有見縫插針的扭曲評論，首先朱就被質疑是黨主席民選以來，首位唯一得票未過半的主席。然而各次選舉時空環境皆不同，各個主要競爭的候選人能力態勢都不一，僅用結果來比較差異怕是見樹不見林。以往國民黨家大業大，競選黨主席所需投入資源不小，往往造成強弱懸殊的比賽結果，同額競選也曾發生；但此次選舉不僅罕見地發生現任黨主席遭受競爭者強力挑戰，而其他參選者個人條件也是一時之選，因此戰況激烈難有其中一人獨占鰲頭，尚屬民主競爭常態，實不宜過度解讀。

觀察得票較多的三人分布態勢，朱立倫得到的四成五，離過半雖不中亦不遠，其得票組成多來自於國民黨散布地方的縣市長、立委、議員等黨內建制派票源；而江啟臣得到的一成九，多來自黨主席任內支持世代革新與台中在地支持的票源；張亞中囊括的三成三選票，則是來自於傳統黃復興體系，以及部分重疊韓國瑜支持者的「純正中華民國派」。

三人票源分布各異，卻也充分反映著國民黨內對於短期政治路線的認同程度。朱、江兩人的六成四得票，說明當下多數黨員認為黨尚未到非在兩岸路線攤牌，才能重返執政的惡劣局面。在地方多數縣市執政以及立院仍屬第二大黨的條件下，只要選出可凝聚內部多數共識的黨主席，未嘗不能在2022、2024有所斬獲。

這是近三分之二黨員的「共識」所做出的政治選擇，而非張亞中所代表的三分之一黨員民意，與社會現實完全脫節。何況競選四人均認同九二共識的政治路線，惟是理念相同而作法不一，切不可混為一談。

誠然並非張亞中的大破大立改革路線不好，而是體質虛弱又內外交迫的國民黨，有如高齡80歲罹患三高加之慢性病的年邁老人，很難評估張亞中這隻特效疫苗究竟會讓國民黨藥到病除，還是不幸一命嗚呼。既然多數黨員選擇用溫和性療法來走過在野療傷陣痛期，那麼新任黨主席朱立倫首要之重自然是調養體質，讓國民黨的聲勢儘快恢復到足可與綠營一戰的戰力，待日後黨的體魄強健後，朱立倫終究得回頭面對「張亞中課題」。

四成五得票是朱立倫當黨主席的權力來源，但來源卻是短暫又虛幻。原因在於朱立倫很可能是國民黨民選黨主席以來，最沒有「蜜月期」的黨主席。早先家大業大時代的黨主席，尚有資源可供揮霍維繫黨的生存，蜜月期「長得不得了」。到了洪秀柱任內面臨黨產陸續被抄家的困境，到了只能勉強擠出一點資源的局面，卻也還有零花可用。吳敦義任內還能靠募款勉強度日，也因國民黨執政縣市少、立委數少，基期過低反而只要有成長就能交代。現任的江啟臣尚屬年輕又願意承擔敗局，黨內多不忍苛責，容錯空間相對較大。

反觀朱立倫，既已當過黨主席，政治經歷早已頂天，更是選過總統。此次得以回鍋，絕非黨員喜迎鳳還巢，而是當下需要朱充分發揮個人優勢，替黨穩住局面。何況緊接而來的罷免陳柏惟案、年底公投案，勢必牽動來年地方大選態勢，朱立倫如果不能當個隨插即用的「即戰力」黨主席，在上述諸案取得戰果，甭說「蜜月期」，難保不會因為明年底選舉表現不力而成為最短命黨主席。

惟今朱立倫當行之事，當是盡快尋覓黨務主管良才組成戰鬥團隊與提早佈局六都人選。前者是朱立倫證明自己「準備好了」而不是倉促競選的指標；後者，朱選前喊出「六都過半」且縣市16席以上的目標，倘僅能過半取得三席直轄市，一般縣市只多一席，未免辜負黨員期待。

朱立倫應當自設高標，推出最強六都候選人，設法在六都中至少取得四都甚至五都席次，更要團結各縣市地方不同聲音，讓議會保持繼續過半優勢，議長維持國民黨籍，方才構成國民黨強力挑戰2024的基本盤。辦不到上述條件的朱立倫，必然從稱王者降級為造王者。

團結黨內取得2022勝選是朱立倫2024的重要課題。但面對朝大野小的台灣政局，朱立倫更應拿出團結在野力量挑戰執政者的能力，務實面對既敵既友的民眾黨成長的事實。打鐵還需自身硬，朱立倫如果不能打造強大的正藍軍，就不可能有底氣跟其他在野陣營叫牌，妥善處理在野競合的任務，將成為朱立倫能否擔當大位的重要指標。

（作者為自由撰稿者）

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