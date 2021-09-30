美國和歐盟周三同意深化跨大西洋合作、加強半導體供應鏈、遏止中國非市場貿易行為，並以更統一的方式監管大型科技業者。

美歐貿易和科技委員會(TTC)啟動新論壇，雙方高層還表示，雙方將合作和審查，包括對敏感技術的出口控制，以及人工智慧的發展。

雙方聲明沒有提到中國，但是指出，「將繼續保護我們的企業、消費者和工人免受不公平貿易行為的侵害，特別是非市場經濟體造成的不公平貿易行為，這些行為正在破壞世界貿易體系」。

美歐也支持強化半導體供應鏈，專注解決短期供應瓶頸；強化半導體生態系。雙方並表示，將努力避免一場吸引晶片投資的補貼競賽，尋求正確的獎勵方式。

會議由美國國務卿布林肯(Blinken)、商務部長Gina Raimondo、美國貿易代表戴琪、歐盟貿易部長Valdis Dombrovskis和歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager共同主持。

聲明中並未提到下次會議時間，但歐盟官員表示，很可能在明年春天於歐洲舉行。

聲明的最後也提到，一種更統一的方式，限制大型科技業者日增的市場力量；雙方共同關切的領域，例如由演算法而帶來和增加的有害和非法內容。「我們致力於在以虛假資訊、產品安全、假冒產品和其他有害內容為重點的平台政策方面，開展跨大西洋合作」。

新的TTC已成立了10個工作小組，將深化這10多個領域和其他領域的合作，包括氣候和潔淨技術、通訊技術安全和濫用技術壓制人權等議題。