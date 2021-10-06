銀行股大漲3.5%，科技股也大漲，推動歐股收漲逾1%；另外美國正面的數據資料，也協助歐股上漲。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲5.26點或1.17%，為456.03點。所有的板塊都呈現上漲，協助歐股創下自7月21日以及近11周以來最佳表現。

科技股上漲2.2%，終止了該次指數連七個交易日下跌的走勢，總計跌幅達11.7%。而隨著投資人買進成長型股票，美國同業股票也出現彈升。

英飛凌大漲4.8%。該晶片製造商證實2021年營收展望，並表示，預期明年業績將進一步揚升。

銀行股大漲3.5%，來到近一年半最高點。摩根大通表示，由於資本回報和回報率前景上升，對歐洲銀行維持「增持」評級。

西班牙的西班牙外換銀行(BBVA)、義大利的聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)和芬蘭的北歐銀行(Nordea Bank)為摩根大通的首選。

義大利裕信銀行上漲4.3%。該行證實了分析師對第三季的財測。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson表示，隨著投資人開始認真地考慮到加息因素，對利率敏感的銀行股正受到推進。但是關於經濟如何真正地開始彈升，還有很大的問題，像是成本的上升，正對企業和消費者造成壓力。

周二數據顯示，美國九月服務業活動出現擴張。

歐元區最新的綜合PMI數據顯示，九月商業活動成長放緩；主因為供應問題限制了經濟活動，而通膨壓力抑制了需求。調查還顯示，價格壓力正蔓延到服務業。

英國快餐連鎖公司Greggs大漲11.1%，漲幅居冠歐股。

Refinitiv資料顯示，歐股上市公司第三季獲利預計較去年同期增加45.6%。

德國辦公設備租賃公司Grenke跌6.7%。該公司下調全年財測區間。

音訊解決方案供應商GN Store跌7%。由於該公司聽覺部門(Hearing unit)產品延後推出，於是下調財測。

荷蘭科技投資公司Prosus漲2.6%。該公司獲得監管單位批准，增持食品配送公司Delivery Hero股份。