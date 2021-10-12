周二歐洲股市開盤走跌，投資人擔心大宗商品價格飆漲將阻礙企業獲利的復甦力道，此外，中國地產開發商恆大可能再度陷入麻煩的跡象，亦打擊市場信心。

追隨先前亞股的跌勢，周二泛歐STOXX 600指數稍早前下跌0.9%，目前跌逾0.5%。與8月創下的歷史高點相比，該指數已經下跌約5%。

對經濟情勢敏感的礦業、銀行和化工跌幅均超過1%，拖累歐股早盤下跌，儘管石油等大宗商品價格的漲勢失去部分動能。

瑞士香水和香精製造商Givaudan公布今年前9個月營收成長7.7%，但股價仍然下跌2.3%。

丹麥運輸物流公司DSV上修今年獲利預測，股價上漲1.4%。該公司表示，第三季的商業活動相當熱絡，且市場的運能持續吃緊。

在歐洲主要市場方面，英國富時100指數和德國DAX指數目前都下跌0.7%，法國CAC 40指數跌1%，義大利富時MIB指數跌0.63%。