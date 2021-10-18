《商情》買氣回溫 本周廢鋼、鋼筋雙漲 11:102021/10/18 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買氣回溫，本周豐興廢鋼、鋼筋連袂調漲，受惠於國際廢鋼價格持高，帶動國內廢鋼市場跟漲，繼上周調漲後，本周仍開漲，為連續第2周上漲，亦激勵買盤回補，進而帶動鋼筋報價也隨之上漲，為連3周平盤後，首度開漲。 本周豐興宣布廢鋼每公斤漲200元，報每公噸12600元；鋼筋每公斤漲300元，報每公噸23400元，而型鋼則仍持續平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至124.65美元；日本2H廢鋼持高在535元；美國貨櫃廢鋼小漲至478美元。(商品行情網) 開卷書摘》世界亮點產業少不了台灣 《鋼鐵股》豐興廢鋼連2揚 鋼筋跟漲300元 #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #調漲 #持高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 緯潤攜美商 建鋰電池再生產線 04:102021/10/18 證券．權證 羅時豐暖心提攜溫妮感動噴淚 04:102021/10/18 娛樂新聞 法國車今調升 新車漲價潮來了 04:102021/10/18 財經焦點 台積供應鏈 Q4需求續旺 精材欣興 業績喊衝 04:102021/10/17 產業特刊 《半導體》台積回測600元 外資難拱 10:192021/10/18 財經 《類股》中鋼11月開平、估Q4鋼價穩升 有利營運 10:192021/10/18 財經 陸紙價飆新高 造紙三雄吃補 04:102021/10/18 產業．科技 溫妮「沾喜」金曲前輩羅時豐 淚崩哭到不能自己 15:272021/10/17 娛樂 復盛永記越、陸廠 產能回溫 04:102021/10/18 產業．科技 內資軋外資 14檔反攻號角響 04:102021/10/18 證券．權證 台積電、聯電 法說行情點火 04:102021/10/18 證券．權證 財經熱門新聞 衝著台積電而來！英特爾再搞心戰開嗆：奪回大客戶蘋果 - 財經 查內線交易 櫃買中心送5次高端交易資料給檢調 - 財經 - 旺報 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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