台股開平走低震盪 三大法人合買29.02億元 16:122021/10/18 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股18日開平走低震盪，終場指數下跌75.73點，跌幅0.45％，收在16705.46點，成交金額為2711.48億元，小於5日均量2720億元及20日均量2880億元。 三大法人合計買超29.02億元，外資買超32.82億元、投信賣超6.35億元、自營商買超2.54億元。 日盛投顧指出，台股近期走勢震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、預期10月營收佳、第四季營運正向的半導體、電動車、PCB、原物料、金融、生技、集團股等。 《期貨》三大期指攜手開高 10月台指期小漲20點 股匯不同調 新台幣連四升 #台股 #開平 #三大法人 #日均量 #走低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8檔台股基金旺 今年來定期定額筆數倍增 10:542021/10/18 財經 台股收跌75點險守16700點 三大法人買超29億元 外資連3買 15:452021/10/18 財經 美股財報周 台股拉回整理 16:402021/10/18 財經 專家：掌握4R趨勢 迎多頭行情 04:102021/10/18 投資理財 美股現隱憂 看多法人變少了 04:102021/10/18 全球財經 台股周轉率 全年看200％ 04:102021/10/18 證券．權證 櫃買二大指數 成分股調整 04:102021/10/18 證券．權證 康和投顧預期本周指數區間16500-17100點 09:322021/10/18 財經 航運股跳水 台股月線承壓 聚焦內需股 11:402021/10/18 財經 《日股》逢高獲利了結 日經失守兩萬九 11:442021/10/18 財經 《日股》日經險守二萬九 豐田領汽車股催油門 15:592021/10/18 財經 財經熱門新聞 航運暴殺沒底 神人玩兩手賺很大？瘋傳「航海王」早跑了 - 財經 台積電、英特爾領先！三星彎道超車想破頭 少主曝新動作 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 東洋董事會解除施俊良職務 林全兼任總經理 - 財經 - 中央社 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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