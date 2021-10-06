美股在科技股強力反彈下收高，激勵台股今天早盤大漲逾百點，高點觸及16568.21點，但隨後因台積電、貨櫃三雄等股無力上攻，指數翻黑，一度下探16361.33點。

美股在微軟（Microsoft）和蘋果公司（Apple）等科技股強力反彈下收高；國際油價攀漲至多年高點，帶動能源股上揚，歐股今天反彈收高；但台股今天開高走低，至10時45分左右，台股加權指數來到16403.47點，下跌57.28點，成交值來到新台幣1525.71億元。

觀察權值股表現，電子股資金比重在5成以下，台積電由紅翻黑，下跌6元，至566元，跌幅逾1%；聯電下跌逾1%，至60.4元；鴻海受惠9月營收告捷，上漲近2%，至103.5元。IC族群世芯-KY大漲逾7%，至933元、愛普漲約4%，至765元。

貨櫃三雄由紅翻黑，盤中跌勢擴大，長榮、陽明跌幅超過2%，陷入百元關卡保衛戰，萬海下跌逾3%，至167元。

而今天強勢族群則有塑化、風力發電、化學族群等，台塑漲逾2.6%，至118元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天企圖反彈，但市場仍擔憂美債務違約、美元政策等因素，導致上漲力道疲軟，顯示整體格局沒有擺脫持續下跌的趨勢，唯一看起來強勢的應該是塑化股，但受到台股主流權值股休息，整體瀰漫觀望氣氛。（編輯：潘羿菁）1101006