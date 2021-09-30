2021年9月，美中關係開始變天，正式邁向既競爭又合作的大道。不過，從6月到9月這段期間，美中關係充滿了驚奇與轉折，高潮迭起，讓人目不暇給。

本來，美國總統拜登是計畫在他6月訪問歐洲返後，就推動改善美中關係。但是，中國領導人習近平不希望美國一面強烈「反中」、「挺台」，一面又要在貿易、氣候變遷等議題尋求與中國大陸合作，加上拜登政府8月倉皇自阿富汗撤軍，一把輸光原先在外交戰場上贏來的籌碼，美中主客易位，習近平掌握中美關係的話語權。

6月底以前，拜登可說「春風得意馬蹄疾，一日看盡華府花」，正是「意氣風發，老年得志」，面對習近平可說占盡上風。

他在3月與印太地區「四方安全對話」（QUAD）開完視訊峰會後，便接著在4月到6月和日本首相菅義偉、南韓總統文在寅、「七大工業國（G-7）」領袖、歐盟（EU）領導人與北約（NATO）領袖開過峰會，成立全球性的「反中」聯盟、各種不同類型的科技聯盟，並透過預定12月初召開的「民主峰會」 （Summit of Democracy）籌組一個對抗中、俄兩國為首之獨裁聯盟的民主聯盟。

對於美國醜化中國領導階層與針對香港、西藏、新疆與中國的制裁，北京尤感不滿。在7月26日的天津會談中，中共外交部副部長謝鋒交給美國副國務卿雪蔓兩份清單。第一份是「美國停止錯誤言行清單」（簡稱「糾錯清單」」，另一份則是中方關切的「重點個案清單」。

在「糾錯清單」中，北京希望華府不再詆毀中國大陸與中國領導人、停止制裁中國領導階層，以及釋放孟晚舟等，由此可見中方有多重視孟晚舟事件。

在「重點個案清單」中，中方希望美方調降高額關稅、修正大陸留學生簽證限制，以及保障大陸公民在美國的權益等。

在拜登政府仔細研究這兩份清單後，拜登國安團隊決定想出一個既能讓美國維持顏面，又能有助於改善美中關係的方法。

8月是拜登政府的災難月，美國自阿富汗撤軍不僅讓拜登灰頭土臉，民調大幅下滑，成為美國歷史上倒數第三名總統，僅次於福特與川普，而且還讓美國海外信譽掃地，沒有一個國家相信美國的安全保證。

美中主客易位，也讓習近平暫時取得優勢。香港英文《南華早報》甚至放話，意謂習近平只會以視訊演說方式參加10月29-30日在義大利羅馬舉行的「二十國（G-20）」峰會。易言之，原先安排的場邊「習拜會」自然也就此作罷，

拜登9月9日主動致電習近平，就是探詢習是否會回心轉意。他發現習雖未完全否定峰會的可能性，但顯然有意利用峰會逼迫美國做出更多讓步。

為了不讓北京吃定華府，拜登決定在9月15日宣布成立「美英澳（AUKUS）聯盟」，作為「反中」、「抗中」的支撐點，向大陸施壓。另一方面，拜登9月21日在聯合國大會演說，對中國大陸極盡低調之能事，有意透過軟硬兼施，期盼習近平改變主意，如期參加習拜會。

繼拜習通話與聯大演說後，美國司法部與華為財務長孟晚舟達成協議，讓她在9月25日返回大陸，完成了中方所提「糾錯清單」的大部分要求。

下一步應該就是美中在高額關稅議題上如何調降或取消。由於美國感恩節、聖誕節、新年「送禮季節」將至，加上美國農業州盛產的農產品都急著外銷到大陸；因此，無論是出口還是進口，都等待關稅鬆綁。

美中兩國都正在為雙方既競爭又合作的關係做最後衝刺。美國將不太可能為支持蔡英文總統力推的「台灣代表處」升等案、台獨擦邊球的修憲案，而挑戰北京。美中愈是改善關係，蔡英文愈是會被邊緣化。可以預見蔡英文將很快成為「跛鴨總統」，讓民進黨提前進入「後蔡英文時期」。在她政治生命日薄西山的同時，國民黨新任主席朱立倫應有更大的機會開創新局，團結黨內仁人志士，邁向重返執政之路。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）

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