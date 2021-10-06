美國總統拜登5日表示，曾和中國大陸主席習近平針對台灣議題進行談話，雙方同意遵守「台灣協議」。依據《路透社》的報導，拜登所指應該是華府長期遵守的「一個中國政策」與《台灣關係法》。

正值台海緊張情勢遽升之際，拜登突如其來的「台灣協議」當然引發疑惑，甚至恐慌。但真正令人擔心的是，如台海情勢惡化加劇，拜登隨口說出的「台灣協議」弄假成真，而形成美中共管台灣問題的局面。

拜習9月9日第二度電話會談後，美中雙方發表新聞稿，美方對台灣議題隻字未提，中方則指出，拜登表示無意改變一中政策。拜登所稱習近平針對台灣進行對話，應是指這次談話。

美中關於台灣問題的重要基礎，包括美中三項聯合公報、台灣關係法及六項保證，過去一度傳言的「第四公報」從未發生，也不存在所謂的台灣協議，拜登極可能泛指有關台灣問題的相關法律文件或公報。

只是台海安全形勢繼續惡化，中共5天內派出150架軍機，不分晝夜進入台灣防空識別區，在美中確保戰略競爭不會轉向衝突的共識之下，雙方是否會超越現有架構，採取新措施管控台海風險，使拜登泛稱的台灣協議變成實質協議，果真如此，將對台灣不利。

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