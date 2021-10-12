現在的政治人物與粉專網紅，言必稱「相信台灣」，充滿了聖女貞德高尚的情操。台灣人對世界的無知近乎無限大，對本身的自信也同樣無限大，這種情況表現在各個階層角落，像極了蔡英文總統的1.5個博士學位。

精神勝利法，又稱為阿Q精神。作為一種精神安慰劑，一個人可以利用自欺欺人、自嘲、自解、妄自尊大、自我陶醉等種種表現，讓人在精神上獲得強大的自我安慰與自我麻醉。

從心理學跟精神健康的角度而言，精神勝利法確實能夠作為一種維持人類精神平衡的短暫藥方。

精神勝利法通常適用於個人，可以讓自己在失敗與屈辱面前，不需要去面對現實，而能夠自我陶醉。然而當精神勝利法成了一個民族運動時，其威力之強大，往往可以撼山岳、震雲霄。

舉例來說，「相信台灣」，可以讓台灣的F-5E跟F-16戰機打敗中國的殲-20戰機。「相信台灣」，可以讓夜市打靶90分的台灣人擊潰大陸的解放軍。「相信台灣」，可以讓台灣7分上大學的年輕人打敗中國「落後」的北京、清華大學學生。

「相信台灣」，可以讓台灣不經過臨床三期的疫苗成為全世界最有效的疫苗。「相信台灣」，可以讓台灣滿街跑的年輕外送員未來過一個最有尊嚴最有主權的生活。「相信台灣」，可以讓風電跟太陽能百分百供應台灣的電力需要並達到全球2050零碳排放的目標。

不過以上這些都還尚未經過證實，如要用藥請自行評估風險。但是以下所表列的都已通過實證，看官們可以安心享用。

「相信台灣」，可以讓你月入9萬。「相信台灣」，可以讓你通告費賺飽飽。「相信台灣」，可以讓你標案拿不完。「相信台灣」，可以讓你與發言人分租同宿、接送外加早餐。「相信台灣」，可以讓你在市府辦公室跟辣妹做人跟人之間的連結。

「相信台灣」，可以讓你吸毒運毒不用被起訴。「相信台灣」，可以讓你用總統專機走私香煙。「相信台灣」，可以讓你提到中國仇恨值瞬間飆升。「相信台灣」，可以讓你聽到反中就高潮不止。「相信台灣」，可以讓你的智商校正回歸，享受世界第一的光榮與滿足感。

不過這些都像是「七月半鴨毋知死，不知天地幾斤重」的懵然無知，更像是「溫水煮青蛙，燕雀處堂灶」的不知死活。

精神勝利法並非壞事，它具有科學性，對於心理自卑的人來說，它是一劑良藥，可以使他們從中獲得自我安慰與自我解脫，不至於因為心理壓力得不到正確疏導而做出偏激自殘的行為。

不過對於一個國家跟一個民族，精神勝利法往往會帶來無法彌補的災難。義和團的庚子之亂，伊拉克的真主聖戰，塔利班自殺客的72個處女新娘，都是殷鑑不遠。

「相信台灣」，適當的自我期勉可也，但若淪為江湖郎中的政治術語與膏藥偏方，那只怕會是藥到命除，無力回天了！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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