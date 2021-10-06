中美證實，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，將與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在瑞士蘇黎世會晤。

香港經濟日報6日援引外媒報導指出，兩人會在當地時間周三（6日）會面，中國代表團亦已抵達蘇黎世。中國外交部發言人華春瑩6日上午表示，根據中美領袖9月通電話達成的共識，經中美商定今次會面，雙方將就中美關係及有關問題交換意見。

這次是楊潔篪及蘇利文繼今年3月在阿拉斯加激烈交鋒後的首次面對面會晤。白宮聲明指出，此次會晤是美國總統拜登與中國國家主席習近平通話的後續行動，將繼續尋求負責任的管理美國和中國之間的競爭。

報導稱，這次會面正值中美在貿易、台灣等問題上關係緊張。拜登5日表示，他與習近平談過台灣問題，雙方同意遵守「台灣協議」。另外，美國貿易代表戴琪在巴黎參加經濟合作與發展組織（OECD）會議時表示，她希望能很快與中國對口官員討論。

南華早報引述熟悉蘇黎世會晤安排的官員稱，本次會面目的是「重建溝通渠道，落實習近平與拜登達成的共識」，並可能談及習近平和拜登舉行面對面峰會的可能性。而9月底在義大利舉行的G20峰會，一直被外界視為是一次會晤機會，但知情人士透露，中國外交官已經通知G20官員，習近平目前不打算親自赴義大利出席峰會。

另外，路透引述分析人士表示，美中兩國高級官員加強溝通，可能會使兩國關係在某些方面取得進展，例如允許更多的記者返回對方國家，並重新開放已關閉的休斯頓和成都領事館。