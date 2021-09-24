蕭秉治即將推出第二張個人創作專輯《狂人》。（相信音樂提供）

蕭秉治即將推出第二張個人創作專輯《狂人》。（相信音樂提供）

蕭秉治為周渝民主演劇集《逆局》打造的宣傳曲〈不留活口〉，MV選在一處廢墟工廠取景，打造戲劇裡的刑事現場以及「東林監獄」，13位臨演飾演囚犯，對著在透明監獄裡的蕭秉治叫囂，讓對完嘴的蕭秉治心驚表示：「雖然是演戲，但他們都蠻有氣勢，好像一出來就會被他們圍毆。」

拍攝當天氣溫炎熱，加上是在密不通風又沒冷氣的室內，讓穿著皮衣的蕭秉治才拍沒多久就已汗流浹背，儘管熱到吃不消，但蕭秉治相隔1年多再拍攝個人MV，他心情隔外興奮，甚至前1天還失眠，「因為很久沒拍MV，這又是新專輯的第1支MV，所以很興奮，雖然前1天失眠，但體力充沛」。

這是三級警戒後蕭秉治的第1個工作，為了拍MV，他特別提前1周開始減肥大計，午餐正常吃、晚餐只吃蔬菜水果，還戒掉最愛吃的速食，成功減重3公斤，正當工作人員誇他瘦身有成，他自爆其實疫情期間原本瘦了6公斤，因當時寫歌壓力大而影響食慾，但後來創作跟上進度、心情放鬆，不自覺又胖回來，「因為MV的造型服很貼，怕肚子跑出來，才開始減肥，但還沒瘦到回來，所以拍MV時一直縮肚子」，笑稱平常生活都在縮肚子，根本沒有放鬆過。