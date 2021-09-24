邱偲琹今年初與納豆演出動力火車〈我很好騙〉MV之後，因疫情影響，演藝工作停擺近半年。近期回到熟悉的拍攝環境，不料開工才2天，夜裡忽感全身肌肉痠痛、體溫升高且開始腹瀉。邱偲琹表示：「前一晚體溫偏高，開始害怕是否發燒，整個晚上也因為肚子不舒服頻跑廁所，連家裡養的2隻貓都在廁所門外不斷喵喵叫，像在擔心我。」

邱偲琹準備新戲，時常「開夜車」研讀劇本。周子娛樂提供

她隔日就醫被診斷為急性腸胃炎，聽完醫生解說才讓她鬆口氣。邱偲琹回想最近的生活作息：「前陣子開始準備新戲，時常『開夜車』研讀劇本到深夜。同時白天又忙於搬家，還有品牌上架的事情也如火如荼地在進行，現在想想真的把自己忙壞了。」她發病的當下除了擔心自己可能染疫，更憂心耽誤劇組拍攝進度，十分自責，所幸就醫後，健康已好轉。

邱偲琹已復工。周子娛樂提供

邱偲琹曾參與《飛魚高校生》、《天巡者》等電視劇。談起最近開拍的新戲，她興奮分享：「我去書店尋找角色靈感，因為我選的是兒童圖畫書，旁邊的人還用驚訝眼神、睜大眼睛盯著我。」令她既害羞又好笑。

她透露新角色的個人風格強烈，為了增加神秘感，她開拍前花了4小時把頭髮染回黑色，連劇中的戲服都是她從來沒穿過的服裝風格，開拍前一晚，她興奮到睡不著覺，笑稱自己簡直像個要去遠足的小學生，她期待很快能和大家分享新作品。