陳柏惟在立法院外交國防委員會堅持用台語質詢，國防部長邱國正苦勸不聽，最後不只浪費質詢時間，什麼正事都沒討論，還搞得大家人仰馬翻。資深媒體人趙少康認為，不關心國防議題只顧作秀，3Q哥引火上身被負評灌爆，更意外導致立法院剛上路的通譯服務喊卡。立法院的決議等於重重打臉陳柏惟，還讓推廣多元語言詢答的目標退回原地，陳柏惟的行徑再添一樁。

趙少康直言，台中選民願意給空降的陳柏惟機會，送他進立法院，當然是希望他能為地方帶來改變，而不是只會嘴砲做秀，掩蓋自己根本沒料。陳柏惟反對政府增加疫苗採購數量，對得起到現在還打不到疫苗的眾多台中選民嗎？台中人生活過得更好了嗎？空氣更清新了嗎？

趙少康強調，陳柏惟在立法院只顧發動意識形態對立，把台中選民的需求拋諸腦後，地方服務也不見身影，台中市第二選區選民彷彿成了3Q孤兒，當然要大力刪Q。

他呼籲，10月23日就是罷免陳柏惟投票日，戰鬥藍絕不缺席，最近半個月已經周周到台中車隊掃街，並將持續到罷免日。從現在起到罷免日的每一天，讓我們一起回顧陳柏惟鬧的每一個笑話、檢討陳柏惟每一個不適任的原因。這次是台中第二選區（烏日、沙鹿、龍井、大肚、霧峰）選民展現公民意志的機會，罷掉這個讓地方抬不起頭的「阿Q立委」，人人都要盡心力。