中共軍機近日擴大擾台，蔡英文總統表示，台灣在兩岸關係上的立場始終如一「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。在對等、不設政治前提的原則下，將持續以開放態度與北京當局展開對話。但對於蔡總統投書，資深媒體人趙少康忍不住質疑，「總統忙大外宣之餘，可以撥出點時間垂憐台灣脆弱的社會安全網，也拿出該有的魄力，抵抗外來勢力壓迫台積電」。

趙少康留言。(圖/翻攝自 蔡英文臉書)

蔡英文接受美國《外交事務》雙月刊邀請撰寫專文，以「臺灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題表示，台灣就處在這體制角力的要衝，有蓬勃民主和受西方影響的台灣，同時也受到中華文明的影響及亞洲傳統的形塑，其屹立不搖和持續繁榮，牴觸了中共的論調，也阻礙了中共稱霸區域的野心。

蔡英文表示，北京當局從未放棄對台的野心，中國軍事支出持續二位數的成長，在台海及周邊海域軍事擴張，北京當局這樣日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾。2020年以來，中國人民解放軍的機艦在台海的活動明顯增多，幾乎天天侵入台灣南部的防空識別區，偶爾還會越過台海中線—貫穿臺灣海峽中部，從日本周邊島嶼的東北方向，向西南延伸到香港。

對於蔡總統投書，趙少康留言表示，請「總統忙大外宣之餘，可以撥出點時間垂憐台灣脆弱的社會安全網，也拿出該有的魄力，抵抗外來勢力壓迫台積電」，而這則留言也吸引不少網友按讚。網友則表示「所以，妳到底是哪一國總統，以台獨之名，借殼上市？」、「報告總統，這篇文章，您的頭銜若是中華民國總統會更完美」、「總統，為什麼您都視而不見，聽不見也看不見基層人民百姓的聲音？」。