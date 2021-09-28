立法院針對委員會詢答新設口譯機制，基進立委陳柏惟昨啟用台語傳譯機制，但最後變成陳用台語問、邱用國語答，引發陳柏惟痛斥「鴨霸」。對此爭議，立法院今宣布暫緩執行通譯服務，將待加強溝通後再推動，以達到推廣多元語言及母語使用的「美意」。

陳柏惟27日在立法院質詢國防部長邱國正，因堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題交鋒。陳大罵「邱國正鴨霸」，邱則回應他沒有，「對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態。

邱國正當時數度表示，語言是溝通的工具，建議陳柏惟在國會殿堂用共同的語言，但陳仍堅持以台語質詢。隨後，邱、陳一問一答，都要求李宗孝傳譯。邱回答後還說「我剛講的也要傳譯一下，他聽不懂。」請李再以台語說給陳聽。

陳柏惟此舉遭外界批評，他昨晚在臉書發文說：「很抱歉，讓大家擔心了，值此非常時期，我沒有理由也沒有動機製造衝突，請勿因此指責母語使用的正當性，也不需要見縫插針。」