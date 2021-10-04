台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，「刪Q」與「挺Q」的對決逐漸白熱化。不過，資深媒體人黃揚明爆料，有台中地方人士透露，目前地方已經出現罷免案的相關賭盤，且更傳出有組頭開出同意罷免票數的基準是8萬5千票。

黃揚明今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民調當中有一個關鍵，就是「支不支持罷免」，上次的民調顯示是在5成左右，過了20天之後飆升到7成3，有7成3的人知道罷免案，表示議題升溫了，而在地方上除了用民調看罷免，還有一個很重要的事情，就是每次選舉或罷免都會有賭盤。

黃揚明指出，賭盤的關鍵數字已經出來了，台中第二選區的選舉人數是以去年人數推估，所以罷免門檻預估是7萬2千多人，而且現在的賭盤不是開PK盤，賭罷免案會過或不會過，現在是給票數，這個票數是8萬5千票，你要押同意罷免會高於或低於8萬5千票，如果罷免過了但同意票沒到8萬5千票，下的注就收不回來；但如果超過8萬5千票，就可以拿回超過一倍。

黃揚明認為，現在基準設在8萬5千票，代表組頭目前看好罷免過關，某種程度和上TVBS的民調類似，但賭盤有很重要的效果，也就是說，「如果我下注賭會超過這個數字，我一定會去投票」，會增強投票行為，但他也不鼓勵任何人去賭博，這純粹是做選情參考，是台中地方人士私下講的。