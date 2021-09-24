經發局長張峯源指出，中央至今已追加數千億防疫與紓困特別預算，將在10月初發放五倍振興券，台中搭配台中購物節的抽獎激勵措施。（盧金足攝）

民進黨車輪戰炮轟市府，購物節只有抽獎，不如高雄市、桃園市送大獎。（盧金足攝）

民進黨車輪戰炮轟市府，購物節只有抽獎，不如高雄市、桃園市送大獎。（盧金足攝）

台中市議會24日舉行臨時會，專案報告追加3.5億元振興券加值計畫，民進黨車輪戰炮轟市府，購物節只有抽獎，不如高雄市、桃園市送大獎，主打「現金燕」市長盧秀燕強調，五都都使用振興券抽商品券，高雄市還要花5000元才能拿到1000元高雄券，只有台中市抽現金，且每天抽5000元，1天抽100組，很多民眾都想要把振興券用在台中。

盧秀燕說，台中市多家百貨公司舉辦周年慶，有抽商品券也抽現金，問問民眾會選哪個？大家都愛抽現金，對今年購物節拚經濟非常有信心。

盧秀燕表示，6都人口規模大，其他5都配合振興五倍券的加碼方案，主要以抽券或獎品為主，台中市是抽現金為主。

台中獎項很豐富，台中只要在合作店家消費累積167元就可抽1次，最小現金獎5000元，等於有機會用167元換5000元，將吸引民眾到台中消費。

經發局長張峯源指出，中央至今已追加數千億防疫與紓困特別預算，將在10月初發放五倍振興券，台中搭配台中購物節的抽獎激勵措施，享有抽現金與合作店家折扣雙重優惠，加碼現金總額超過3億元，讓各行各業都受益。

6都加碼措施都有抽獎機制，台中祭出「日日抽5000現金、周周抽10萬現金、月月抽百萬現金、壓軸抽千萬好宅」，可提高民眾到台中使用振興券的誘因，協助產業振興。

民進黨議員謝明源、黃守達、周永鴻等人批評購物節效益，經發局指出，台中購物節去年成功爭取中央「振興3倍券」商機，締造登錄金額90億元佳績，除振興加碼相關網路討論聲量6都第1。

據中華經濟研究院研究報告指出，台中購物節帶動台中在地經濟產值平均達90.14億元，創造GDP平均達33.52億元，就業支持及創造效果平均約為4702人次/年，每創造1元消費可帶動總體經濟產值達1.75至2.46元，今年預計可再創佳績。