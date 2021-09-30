港籍LOL傳奇選手Toyz劉偉建29日因涉嫌販毒被羈押，卻有網友發現他7月才嗆謝和弦大麻吸太多，等同是自打臉，謝和弦在得知Toyz遭逮後，也表示會放下過去恩怨，如今是自己人，更爆料他2個月前才斗內Toyz「一克」，疑似早就「以毒會友」。

當時Toyz與統神PK遊戲，最終Toyz勝利，要求統神改名為「Toyz的狗」，謝和弦更在Toyz直播時加入這場戰爭，斗內1500元並留言「TOZY我代替台灣人跟你道歉，香港人都自己兄弟，別生氣了，哈們」，讓Toyz忍不住回嗆，「他X字還打錯，謝和弦他X大麻抽太多，別再哈了，字都打錯了」，如今看來格外諷刺。

謝和弦得知Toyz因販毒遭捕後，便發文喊話會放下恩怨，要求台中地檢署釋放Toyz，30日凌晨又爆料，他在2個月前才斗內Toyz一千五（一克），時間點正好是「統椅戰爭」，也就是他和Toyz鬧不合的時候，「但我心裡一直知道我們是站在同一陣線的，後來你也哈們了，所以我開始把你當作自己人。」

不僅如此，謝和弦也強調自己會持續推動大麻合法化，「Tozy這次挺你到底！哈們！」卻再度打錯Toyz的名字，引來網友大翻白眼，忍不住酸他，「還打錯謝和弦大麻抽太多」、「扣哥這次字可以打對嗎」、「結果到現在還是拼錯」、「Toyz 罰寫三遍」。

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