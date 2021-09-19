張牧喬與？te壞特相見歡。（Lyn工作室提供）

張牧喬甫發行新單曲〈FOG〉即獲好評，日前受邀擔任金曲最佳新人？te壞特專場「潮流新聲 On Live!」線上演唱會的暖場嘉賓，兩位人氣新生代女聲趁著空檔在後台相見歡，首次跟？te壞特近距離碰面的張牧喬，坦言原以為她是「高冷系女王」，見面後才發現？te壞特根本是零距離的鄰家小女孩，直言「很想偷抱她一下」。？te壞特則對於張牧喬可愛大方的個性印象深刻，大讚「牧喬的歌曲很勾人，會讓人一直想重播」。

張牧喬首次嘗試線上表演，表示：「因為是第一次坐在低椅子演出，要時時刻刻調整坐姿，很怕鏡頭前坐得太醜，腿在鏡頭前的呈現會變很短。」初生之犢不畏虎的張牧喬，不僅台風穩健，唱功更令人激賞，她出道前曾上過肢體表演課訓練，老師出功課要她「同志女王」Liza Minnelli在1972的電影《Cabaret》裡的動作眼神，讓她受益良多，自認是肢障的她透過保持運動的習慣維持肢體協調，「我常會在鏡子前模仿並調整神情，對於表演時身體肌肉運用超有幫助」。

年僅24歲的張牧喬其實唱過不少現場LIVE表演，靠著許多演唱累積實戰經驗，坦言對於上台唱現場這件事會「亢奮上癮」，尤其高中首次上台唱歌令她特別難忘，「那次上台後，發現唱歌會刺激我的『腦內啡』，原本我的個性是比較害羞內向，但只要唱完歌就會變得很亢奮外放，還會像喝醉酒的人到處跟人搭訕聊天，這樣的『轉性』變化，才發現唱歌表演這件事對我來說，就是個能讓腦內分泌一些開心亢奮元素的催化劑吧」。