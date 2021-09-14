台北市長柯文哲高中同學、北捷董事長李文宗遭民進黨北市議員李建昌（圖中人）質疑涉嫌綁標，北捷回嗆以訛傳訛。（本報資料照片）

台北市長柯文哲2019年任用高中同學李文宗擔任台北捷運公司董事長，引發反對黨批評，民進黨北市議員李建昌14日踢爆，李文宗為招募民眾黨選舉金源，在特定保全公司拜託下，打破20多年保全警衛委外招標採「最低標」的慣例，改為「最有利標」，涉嫌綁標。北捷怒駁，更改皆合法，請不要別有用心、模糊焦點、以訛傳訛。

李建昌表示，李文宗在大巨蛋案替柯舉行「喬蛋」會議，屢立戰功，甚至逼走前都發局長林洲民，今年7月又遭前親民黨發言人吳崑玉爆料耍大牌刁難公訓處，沒被安排住行政套房就暴怒，如今有民眾投訴李涉嫌綁標。

李建昌痛批，北捷所有委外的保全警衛招標案，僅環運處負責的環狀線車站及機廠採最有利標，其他現行路段的保全工作都仍是最低標，北捷這樣搞太難看。

他還說，同為今年標案到期的小巨蛋場館和貓空纜車系統的保全警衛標案，都仍決議延標維持最低標，本捷這樣修改規則，卻非一體適用，這樣專案處理修改標案方式到底是誰拍板決定？

「瓜田李下，毫不避嫌！」李建昌說，還有知情人士透露，這間保全公司早在去年12月就曾到北捷拜會李文宗遊說將標案改為最有利標，提高標案利潤，今年2月招標公告後，捷運公司高層更默許承辦主管多次前往該保全公司拜訪， 柯文哲曾說「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，試問柯知道此事嗎？

北捷駁斥，應尊重北捷的治理，不要模糊焦點，保全委外合約改採公開評選最有利標，是符合政府採購法及市府招標政策，同時也可提供得標廠商合理的管理費用，避免削價競標而降低人員品質，為提升旅客服務品質共創多贏；對於議員以大巨蛋、行政宿舍及招募政黨選舉金源等不實內容，移花接木稱涉及綁標等，此舉別有用心。

北捷強調，此項招標作法，是依照採購法公開招標方式辦理，有意願廠商皆可參與投標，北捷與多家廠商間溝通，目的是希望此案招標能順利擇優決標，未來相關合約均將採用相同作法，目前首件招標案已報市府核備，現階段最重要是依照採購法公平公開精神，完成評選作業，特此澄清，望勿以訛傳訛。