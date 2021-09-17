銀行大搶五倍振興券經濟！台新銀今天宣布與高雄市合作升級到20倍券，華南銀祭出百萬現金大禮抽獎活動，北富銀有5名幸運兒可獲最高2萬元卡費免繳之優惠。

台新銀今天（17日）宣布，攜手高雄市政府，結合地方加碼方案，推出「高雄開就賺」振興活動，將數位振興券與紙本券雙重對接，讓5倍變10倍券優惠，再升級到「20倍券」。台新銀8月底率先推出5倍變10倍券優惠，卡友可同享早鳥、新／舊戶、共同綁定及滿額回饋，最高可拿10000元。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行本次為不同族群客戶量身訂製五倍券加碼回饋。喜愛個人綁定，不分新舊戶均享早鳥200元刷卡金，去年選擇台新信用卡綁定三倍券的卡友，今年再獨享100元加碼；而新戶則享800元回饋。

台新銀、北富銀與華南銀推出加碼優惠，大搶振興五倍券經濟。（圖／報系資料照、業者提供）

華南銀行則是以「華銀支付台灣Pay」綁定數位五倍券，推出五重加碼好禮，還可以抽百萬現金及「東奧鞍馬銀牌」李智凱選手親簽運動包，合計五倍券最多可以領到10800元，讓客戶把五倍券放大到11倍券。

五重加碼好禮分別為，「現金1300元綁定禮」，「現金400元新戶好康禮+價值400元nPoint點數」，「月月有禮共1700元」，「加碼券共2000元」與總獎金高達千萬的「東奧限量紀念禮及抽百萬現金」。

台新銀、北富銀與華南銀推出加碼優惠，大搶振興五倍券經濟。（圖／報系資料照、業者提供）

北富銀振興活動已於今天中午12:00開放登錄，只要符合以下兩條件：9/30前曾登入富邦行動銀行並且綁定北富銀LINE官方帳號好友，於9/3~9/30期間以LINE Pay綁定富邦信用卡並成功消費一筆，即可先獲得限量名額的刷卡金50元，10月則會抽出5名幸運兒支付當期信用卡帳單（以新台幣2萬元為限），電商消費再享最高10%回饋。