2021山溪地真善美元素營傳承賽14日在新竹關西山溪地俱樂部展開首回合較量，職業女將陳敏柔以低於標準桿4桿的68桿暫居領先，謝瑀玲、李佳霈和賴怡廷則以3桿之差緊追在後。

台灣女子高爾夫協會TLPGA連續兩周舉辦賽事，本周移師關西山溪地俱樂部舉辦傳承賽，第1回合較晚出發的陳敏柔抓下5個博蒂，只在第3洞吞下唯一的柏忌，68桿完賽是她近期打得比較出色的成績，她說： 「跟上周在台豐球場相比，這場比賽的果嶺相對比較慢一點，所以今天出發之前就提醒自己一定要注意推桿和攻上果嶺的落點。」

關西山溪地俱樂部連續第5年贊助舉辦這場傳承賽事，副董事長高碧足表示，從2017年開始與TLPGA合作舉辦比賽，就是要讓選手們多一點切磋的機會，也提供青少年選手透過實戰中跟職業選手姐姐們學習技巧和球場禮儀。

另外，高碧足有感於偏鄉小學因為少子化有可能廢校，與在地的玉山國小合作，在學校裡推廣高爾夫運動，也讓玉山國小成為特色小學之一，不僅免於廢校，也獲得各界認同，從市區吸引學生來就讀，將高爾夫運動推廣到周邊其他小學。目前包括景山國小和東光國小，以及鄰近的富光國中，都有青少年選手參與相關的高爾夫培訓計劃。