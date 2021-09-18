在疫情陰霾中，最近有兩件事在國內掀起一些政治漣漪。其一是蔣中正銅塑移除中正紀念堂，二是新竹縣市合併升格為第七都。兩事互不相干，但反映的是2000年政黨輪替迄今，主政者並未認真謀求台灣的長治久安，常因人設事，或謀一黨之私。

中正紀念堂廣場於陳水扁主政時改為「自由廣場」，已逐漸被社會肯認。但龐然蔣公銅塑是否遷移？中正紀念堂的空間如何改造以符轉型正義？始終未獲主政者的正視。

我在擔任桃園縣長時，因高雄縣議會陳列的蔣公銅像被敲毀，嘉義被噴漆，而引爆南北各地的藍綠和族群對立。由於兩蔣陵寢在桃園大溪慈湖，我就想到將慈湖附近綠地開放為兩蔣塑像園區，收容全台各地擬遷除的塑像，既可平息族群對立，也可打造公共藝術公園，而華人觀光客在桃園機場下機後，又可就近參訪，創造觀光經濟。我的構想獲得議會支持，大溪鎮長曾榮鑑亦積極配合，才有如今的景象。

把中正紀念堂的蔣公銅塑移置慈湖旁的兩蔣雕塑園區，增添園區氣象，恰到好處。另外將中正紀念堂空間改造成歷屆總統的文物館，無分黨籍，凡合法擔任國家元首者，均依其任期享有公平比例的空間典藏文物，供眾觀覽。至於歷史功過，自有史家及國人公評，合乎轉型正義。

再談縣市合併升格。目前的行政區域規劃是六都，18縣市。六都的改制，事先並未專業規劃，只將高雄、台南及台中的縣市合併升格為直轄市，通稱為「都」。地方制度法第四條第一項規定，「人口聚居達125萬以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要之地區，得設直轄市。」桃園縣因加工衝破200萬的人口，而單縣升格。

直轄市與非直轄市的區別，除了前者市長可以參加行政院院會外，更重要的是中央與地方財政分配的問題。每年中央政府分配給地方的「統籌分配款」，約65%分配給六個直轄市，而18個縣市卻只分配到另外35%的一小部分，致使「富市越富，窮縣更窮」！幾年下來，嚴重擴大城鄉發展差異，幾近畸型。

行政院主計處每十年進行一次人口及住宅普查，最近一次於去年11月進行。台灣常住人口2383.4萬人，近十年以新竹縣增幅最多，達21.2%，桃園市11.4%居次，台中11.1%第三。反觀南投、嘉義及屏東等農業縣人口顯著減少，超過5.8%以上。此外，彰化縣人口已逼近126萬，被視為「準七都」。

新竹縣市合併人口總數超過100萬，但未達125萬，現任縣長及市長分屬國、民兩黨卻公開支持合併，民進黨國會龍頭柯建銘表示要修改地制法降低人口標準為100萬人。因柯立委是新竹人，而現任市長林智堅是他的嫡系接班人。外界解讀因林智堅連任兩屆，若縣市合併升格，他就可重新參選升格後的市長，一如當年陳菊，因高雄縣市合併後她繼續連任，造就她成為「南霸天」，卻讓民進黨被韓流沖垮。

按行政區域規劃，影響國家發展、地方建設及人民福祉，至關重要。台灣的行政區域始於日治時代，國民黨時多因黨國利益考量加以更改，如今民進黨已二度執政，若亦出諸黨派利益或個人政治前途的鋪陳為考量，缺乏為台灣「長治久安」的擘繪，就是國家的不幸。如今政黨輪替已常態化，主政者就應超越黨派，高瞻遠矚，才能使台灣長治、久安。

本人長年思考如何使台灣長治久安，綜理出「國家安全、社會安定及人民安心」的「三安」與「三和」：「政黨和解、族群和諧、兩岸和平」。為長治久安，本人針對行政區域的重規劃，早有構想，敬候各界指教：

一、七都（或七州）：台北都─台北市及基隆和宜蘭；新北都─新北市鄰近基宜部分規劃給台北都；桃園都─桃園市、新竹縣市及苗栗；台中都─台中市、彰化市及南投縣；台南都─台南市、雲林縣及嘉義縣市；高雄都─高雄市及屏東縣；花東都─台東縣及花蓮縣。

二、二特別行政區，直屬行政院管轄。高山特別行政區─海拔一千公尺以上山地區；離島特別行政區─台灣周邊離島。（作者為中華民國前副總統）