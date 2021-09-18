雲林縣北港鎮「笨港五湖四海宴」，全台110名工藝師獻藝。（張朝欣攝）

第8屆「笨港五湖四海宴」傳統工藝慶中秋，18日在雲林縣北港鎮朝聖酒店登場，今年匯集全台110名工藝師，以辦桌方式呈現。五湖四海宴源自北港朝天宮媽祖過爐拜神的108道菜餚，藝師們精選代表性作品，將最好的工藝宴席呈現給媽祖，傳承北港百年藝鎮的歷史記憶，並與各地藝師交流手藝。

今年「笨港五湖四海宴」，由雲林縣政府、雲林縣傳統工藝文創產業發展協會、北港工藝坊共同舉辦，縣府文化觀光處副處長蘇建蒼、雲林縣剪黏技術保存者許哲彥等多名文化技術保存者來到現場，為活動揭開序幕。

「笨港五湖四海宴」展出的工藝項目包括錫藝、剪粘、神偶、紙雕、藝閣等，遊客可1次盡覽全台工藝師的得意之作，感受傳統工藝的生命力。現場還有台灣工藝之家藝師周秀惠的拼布、林佩瑩的春仔花DIY，以及曾良美老師的沙紙彩繪、李建男老師的傳統花燈體驗。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，北港鎮文化底蘊深厚，以花燈原鄉及老街為基底，打造出專屬於北港鎮的文化特色，中秋連假來北港，除了欣賞傳統工藝宴席，還可透過導覽資訊按圖索驥在地特色景點與小吃，享受1趟文化美食之旅。

北港工藝坊負責人蔡享潤指出，北港朝天宮媽祖廟香火鼎盛，媽祖信仰周邊的寺廟建築、藝陣文化、廟會活動，造就眾多工藝師，是非常珍貴的文化瑰寶，今年與會工藝師還包括獲得金氏世界紀錄認證的筆芯微雕達人李健竹，絕對有看頭。