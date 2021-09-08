知名YouTuber理科太太以直率表情和犀利精準談吐極速竄紅，而她與先生John的反差互動，也很受網友歡迎，由於John在美國擔任藥劑師，目前正和理科太太分隔台美兩地，就有眼尖網友發現，理科太太日前疑似發文抱怨老公沒回台為兒子慶生，甚至把老公專屬的精選動態悄悄刪除，兩人的婚姻疑似亮紅燈，對此，理科太太則透過經紀人回應了。

理科太太拍影片爆紅後，她和理科先生John也常一起出現在影片中，夫妻的反差互動，也很受網友歡迎，小倆口在今年迎接結婚5週年，理科先生4月還在IG曬照為老婆慶生，不過理科太太卻被眼尖網友發現，她已悄悄把和先生合照刪除，IG版面只有她和兒子，不像過往麼常曬恩愛，過著「偽單親」生活。

而理科太太上月中為兒子慶祝4歲生日時，不見丈夫外，她還寫下：「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有」，發文非常耐人尋味，也引發外界好奇，理科太太是否婚姻狀況亮紅燈。

針對婚姻狀況，根據《鏡週刊》報導，理科太太經紀人表示，會下架夫妻貼文、減少曬恩愛，是因為理科太太想專注在專業上，至於婚姻狀況，經紀人則表示，夫妻的確因為工作忙碌「有比較少聯絡」，不過仍強調，身分證配偶欄還是有對方的名字。