藝人龍劭華14日晚間驚傳在高雄85大樓昏倒，享壽68歲，消息一出震驚演藝圈，去年與他在電影《孤味》中飾演夫妻的82歲金馬影后陳淑芳，稍早接受本報電訪時聽聞龍劭華過世的消息，直呼「真的沒辦法接受」，難過大嘆「好人不長命，身邊的好朋友一個一個都走了，很難過，之前是吳朋奉、李行導演，現在又是龍劭華，這些都跟我合作過，還有小鬼，有比我大也有比我小的，怎麼會這樣。」

陳淑芳表示自己眼中的龍劭華是個非常優秀的演員，不僅演技精湛，做人也很好，十分照顧晚輩，她也分享2人在拍攝現場很愛答嘴鼓（鬥嘴台語），「我們跟彼此講話都比較不客氣啦，有話直說的朋友，不論好事、壞事都會當面講開」，最後1次見面是過年前一起拍大愛劇場《姊姊向前衝》，當時他的身體狀況都很好，龍劭華還打趣說，自己有去保疫苗險，陳淑芳立刻虧：「我年記大了沒辦法保，你還那麼年輕保什麼？」最近剛好因為比較忙，私下就沒有特別聯絡跟見面，怎料對方就過世了。