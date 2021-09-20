陳勢安將於26日舉辦簽名會。（索尼提供）

陳勢安將於26日舉辦簽名會。（索尼提供）

陳勢安16日舉辦新專輯《唯一想了解的人》慶功，會上首播他親自演出新歌〈孤單的形狀〉的MV，這支因為疫情延後三個月才重新拍攝的MV，除了銜接〈兜轉〉MV劇情，更曝光他的攝影作品。而在MV拍攝前，為求安全防疫做好做滿，全員快篩，陳勢安笑說完全不害怕戳鼻子，還十分享受看別人戳鼻子時害怕的樣子。此外，陳勢安更宣布在26日舉辦見面簽名會，表示：「希望疫情趕快穩定下來，可以有更多和大家見面的機會。」

〈孤單的形狀〉MV銜接〈兜轉〉MV劇情，飾演攝影師的陳勢安，辦了名為「孤單的形狀」攝影展，也因此再次與女孩擦身而過，但這次他不再迂迴留念，而是開闊釋懷，把遺忘的快樂重新翻找。MV中加入陳勢安自己的攝影作品，為MV增添亮點，在疫情期間重新回顧自己的攝影作品，也讓陳勢安感觸良多，「因為三級警戒要好好的防疫，再看到這些照片時，真的很慶幸我有好好的去旅行跟紀錄這些珍貴的畫面，才能和大家分享我的生活。」

拍攝MV正逢疫情逐漸趨緩之時，但團隊為求謹慎，在正式開拍前全員快篩，確保安全。陳勢安笑說因為鼻子容易過敏，所以常常被診所的醫生用一樣的棉花棒戳鼻子，所以非常習慣，完全不害怕。但是第一次被醫生拿棉花棒戳進鼻子時，非常驚訝鼻腔內部，竟有這麼長的空間可以放入長長的棉花棒，更自爆身旁工作人員很害怕快篩，因此十分享受看別人快篩時，害怕的樣子，非常調皮。