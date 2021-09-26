被記者追問「沒道歉」 陳時中轉身冷回：3+11跟800條人命有什麼關係？

行政院長蘇貞昌24日在立院提出「3＋11決策過程」補充報告，切割3＋11與疫情爆發的關聯；衛福部長陳時中更公開說「3＋11跟800條人命有什麼關係？」此話一出，引發外界爭論。台北市副市長黃珊珊24日晚間在臉書指出，3＋11跟800條人命有沒有關係？社會自有公斷，人民也自有評斷。

陳時中當時在立院被媒體問到為何未對3＋11造成逾800條人命死亡道歉？他反問「3＋11跟800條人命有什麼關係？」隨即快速離去。後來在當天下午的疫情中心記者會上，陳則表示，他非常傷心和遺憾，但要和3+11連在一起需有證據。

關於此言論，黃珊珊在臉書指出，回頭看看從5月開始的這波疫情，到底跟3+11有沒有關係？3＋11究竟是不是所謂的破口？3＋11跟800條人命有沒有關係？我想社會自有公斷，人民也自有評斷，不過，英國變種病毒株總不會是天上突然掉下來的。

另外，黃珊珊提及，過去四個月，身為北市的防疫副指揮官，那些忙到昏天暗地的日子都還記憶猶新，抗疫的過程我們每天都在努力，現在好不容易疫情壓力降低，除了邊境管制一定要守住，國內的大家也不能因此而鬆懈，千萬不能讓生活中的小細節變成下一波疫情可能的漏洞。