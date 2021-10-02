民進黨籍、前文化部長鄭麗君日前展開「永續民主之旅」，首站前往台北NPO聚落與青年互動，被解讀成為佈局2022年台北市長選舉。對此，身為首都百里侯熱門人選的台北市副市長黃珊珊2日說，每個人都有每個人的活動，她也參加很多活動，大家不要想太多。

黃珊珊今日出席台北市政府舉辦的動物保護月活動，會前受訪時被問到鄭頻頻出席活動時說，台北本來就是很多元的地方，像她昨天也參加很多民間社團的活動，如同今天是動物月，她也希望大家能多多參與活動，讓台北可以活潑發展。