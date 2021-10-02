日前傳出高鐵人員假冒第三類人員，前往高雄施打莫德納疫苗第二劑，還有知情人士爆料北部也有4家醫院偷打，外界關心台北市是否有出現類似情況。台北市副市長黃珊珊2日指出，她不曉得是否有高鐵人員這樣做，但重點還是疫苗不足的問題，才會有這種情況。

黃珊珊今日出席台北市政府舉辦的動物保護月活動，會前受訪時指出，中央在健保卡上都有註記，能知道民眾到底屬於第幾類人員，其實如果疫苗真的打下去，去系統撈資料還是找得到， 重點在於疫苗不夠的問題，才會有這種情況。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊雙雙出席動物保護月活動。（黃婉婷攝）

黃珊珊指出，其實只要打在人民身上都沒問題，主要違反規定的單位是該家醫療院所，她認為醫療院所應要謹守分寸，但的確會有殘劑可讓大家打，這也是中央的規定，希望大家不要太苛責那人，但是醫療院所不守規定的話，應該有相關的處理，但讓百姓有疫苗打比較重要。

至於台北市是否有醫院幫高鐵人員接種，黃則說，她不曉得高鐵部分的狀況，但目前為止醫療院所都會有一些殘劑，可能就會讓適合的人還去施打，也重申重點其實還是疫苗不足的問題。

台北市長柯文哲也對此啼笑皆非，「美國打疫苗還可以抽大聯盟球票，還可以抽啤酒」，在台灣打疫苗要被送法辦。但北市是否有醫療院所這樣做，他則沒有多做回應。