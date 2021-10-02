受到疫情衝擊，坊間很多行業無法營業造成員工舉債度日！網路近日瘋傳1張台中市知名金錢豹酒店「 員工要生活要工作」的紅色布條，強調在10月7日改為開放自助式歡唱KTV的照片，引發各界熱烈討論。該酒店幹部說，金錢豹和其他KTV一樣擁有合法視聽歌唱牌照，為了員工生計決定跟進。

中央疫情指揮中心日前宣布，視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）於10月5日起有條件開放。須遵守除飲水外不得飲食，須全程戴口罩（包括使用麥克風時），每組顧客消費完畢應清消包廂環境設備，維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環等。

網友在臉書PO出1張知名的金錢豹酒店，外觀正進行整修，並附上寫有「員工要生活要工作，10月7日起開放自助式歡唱KTV」紅色布條的照片，除在網路引起熱議外，亦讓開車行經民眾的好奇，忍不住都會回頭再多看一眼。

金錢豹幹部強調，因酒店停業多月，許多員工生活頓時陷入困境；他們會遵守政府法規，除飲水外不能飲食，全程需要戴口罩，包含使用麥克風，所有工作人員戴口罩 ，保持距離做好防疫措施，遵守法規的店家，希望政府給一條生路日子總是要過。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，相信記者天天等著，想要違規也沒辦法，相信縣市政府會嚴格訪查，呼籲大家要照規定來做。

今日有媒體詢問，「金錢豹」轉型為KTV，是否會擔心有「陽奉陰違」的違規事件。對此，陳時中表示，我相信不會違規，記者天天守著，想要違規也是完全沒辦法，有人甚至會偽裝成客人，相對的違規可能性較小。

陳時中說，他不敢講說一定不會違規，但相信地方政府會嚴格訪查，呼籲大家照規定來做。金錢豹要改成KTV，營業的項目也要符合。