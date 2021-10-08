新冠肺炎疫情衝擊全球，海外台商也受到波及，而身為台商第二大據點的越南，在今年5、6月面臨一場Delta大劫，導致疫情失控；尤其是台商聚集的越南南部，確診數佔全國8成，更堪稱疫情重災區，在將近3個月「硬封城」之下，幾乎一半的企業都是停擺狀態，甚至面臨倒閉。

「本人特別以個人資金美金20萬提供給集團內包含越南、柬埔寨及台灣的每一位在職員工《體恤金》，以慰勞大家在疫情期間的艱苦奮戰及巨大付出……」這是泰昇國際董事長戴朝榮發布的公司內部訊息。戴朝榮在越南經商深耕多年，由他創立的泰昇國際，主要生產販售衛生棉、濕紙巾等日用品，事業版圖橫跨東南亞及歐洲。

新冠疫情之下，製造業尤其受創慘重。戴朝榮接受本報訪問時分享，越南本來和台灣一樣，一直是防疫模範生，但今年5、6月Delta變異株入侵越南，導致當地疫情失控，將近3個月的時間政府實施「硬封城」，除非有特殊理由，否則禁止外出，連食物都要透過政府派送，可以說是世界各國採取硬封城最澈底的國家之一，「比較之下，台灣的三級警戒差多了！」

戴朝榮表示，南越是疫情重災區，以胡志明市為中心的幾個工業省分，例如平陽、同奈、隆安，就佔了確診數的8、9成。將近3個月的硬封城期間，越南政府規定要「3個就地」，也就是員工的吃飯、睡覺、工作都不能離開廠區，即使休假也不能返家，不僅員工心裡煎熬，對企業也造成不小的經濟負擔。

不僅如此，工廠為了維持防疫規範，進場人數大幅受限。戴朝榮說，高度自動化的產業還算幸運，如果是勞力密集的成衣、製鞋業，產能幾乎是零；硬封城期間，南越有一半的工廠是停擺狀態，完全沒有收入，甚至倒閉，「每個工廠員工背後都有一個家庭，但越南是新興國家，沒有雄厚的財政實力能照顧這些人」。

戴朝榮透露，自己長期合作的緬甸總代理商，在新冠肺炎疫情中不幸過世，對他的內心帶來很大的衝擊，且公司裡也有員工家人染疫，讓他感同身受。他坦言，疫情期間公司營運表現並不好，因此決定自掏腰包提供員工體恤金，更謙虛地說：「作為一個有資源的人，當然還是想做一些事情幫忙。」

去年春節後，戴朝榮就一直待在越南，至今尚未返台。他表示，國際間疫情變化快速，一下子供應鏈出問題、一下又是倉儲卡關，儘管很想念台灣，但來回一趟的時間成本太大，他很難輕易放下這些事情。

目前越南規定如已接種2劑疫苗，入境後只需住7天防疫旅館，外加7天自主健康管理，各國也逐步放寬入境規範，戴朝榮也期盼，疫情逐漸穩定後，台灣能與國際接軌，讓他能早日返回最想念的故鄉。