受防疫封城所累 紐西蘭9月房價漲幅放緩 19:142021/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭房地產協會（Real Estate Institute）14日公布，受第一大城奧克蘭防疫封城影響，9月房價中位數79.5萬紐元，雖比去年同期高出15.4％，但漲幅較8月的25％放緩。另外9月房價指數較去年同期上揚30.4％，8月指數年升幅31.1％，上月房屋銷量較去年同月銳減近38％。 邑昇 前三季營收雙位數成長 供應瓶頸 快時尚拉響警報 #上揚 #封城 #紐西蘭 #放緩 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》Q3星國GDP年增6.5％ 成長腳步放緩 10:532021/10/14 財經 外需減弱＋東南亞恢復生產 中國Q4外貿表現 料將放緩 04:102021/10/14 全球財經 迎用油旺季 油價下檔有撐 04:102021/10/14 投資理財 陸9月出口年增率 創三個月新高 04:102021/10/14 財經要聞 《其他電子》低溫錫膏獲Intel認證指定 昇貿營運添動能 12:352021/10/14 財經 城中城惡火奪46命後 高雄人郭正亮爆內幕 18:582021/10/14 政治 《國際社會》強制令發威 美國接種率急升、染疫和死亡均放緩 12:182021/10/14 財經 《國際社會》睽違1年半重開 峇厘島人氣待復 15:082021/10/14 財經 幼兒不能淪防疫破口 綠委籲幼兒園以下教職速造冊打第二劑疫苗 11:192021/10/14 政治 高雄惡火釀46死 趙少康大怒：民進黨要負全責 17:112021/10/14 政治 《國際社會》紐西蘭單日確診創6周新高 奧克蘭難解封 14:172021/10/14 財經 財經熱門新聞 全球惡夢快來了！普丁驚爆油價恐飆上「邪惡數字」 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 通膨危機 下周油價將創近3年新高 95汽油衝30.7元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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