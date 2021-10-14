紐西蘭房地產協會（Real Estate Institute）14日公布，受第一大城奧克蘭防疫封城影響，9月房價中位數79.5萬紐元，雖比去年同期高出15.4％，但漲幅較8月的25％放緩。另外9月房價指數較去年同期上揚30.4％，8月指數年升幅31.1％，上月房屋銷量較去年同月銳減近38％。