英國9月通膨放緩 但未來數月料劇升 18:302021/10/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局20日公布，9月消費者物價指數（CPI）年升3.1％，相較8月的3.2％升幅略為放緩，歸因於餐廳價格年漲幅小於去年同期。不過經濟學家預料，受到能源支出增加及供應斷鏈帶動，接下來幾個月英國通膨將劇幅升溫。隨著英國央行決策者態度偏鷹，英央可能於未來數月內升息的預期增強。 花蓮原住民聯合豐年節下月登場「一曲愛海洋」體現族人靠山海的慢活精神 投資級企業債獨秀 連31周吸金 #英國 #通膨 #放緩 #數月 #料劇升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 解決中東線船荒 陽明11月增開加班船 11:062021/10/20 財經 中國8月大賣美債213億美元 04:102021/10/20 全球財經 亂流也澆不熄 散戶台股投資意願連17月正數 09:462021/10/20 財經 碧潭堰實況賞魚洄游平台 明年12月完工 04:102021/10/20 地方新聞 《國際經濟》日本9月出口增長 7個月來最弱 11:102021/10/20 財經 《航運股》陽明11月再開中東線加班船 解決台艙位短缺 10:362021/10/20 財經 兩岸好冷 大陸9月來台投資竟然0件 14:232021/10/20 財經 《金融》花旗上修經濟成長預期 Q4投資股優於債 14:512021/10/20 財經 9月新契約塞港 40億保費延至10月 04:102021/10/20 金融．稅務 美股財報周 科技股表現可期 13:312021/10/20 財經 後金融海嘯時期新高 中經院上修2021年經濟成長至5.84％ 10:522021/10/20 財經 財經熱門新聞 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 9.2億元威力彩得主出手了 捐5500萬元助7000弱勢族 - 財經 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄羞愧 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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