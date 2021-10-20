英國國家統計局20日公布，9月消費者物價指數（CPI）年升3.1％，相較8月的3.2％升幅略為放緩，歸因於餐廳價格年漲幅小於去年同期。不過經濟學家預料，受到能源支出增加及供應斷鏈帶動，接下來幾個月英國通膨將劇幅升溫。隨著英國央行決策者態度偏鷹，英央可能於未來數月內升息的預期增強。