新竹市長林智堅（左）20日與縣長楊文科（右）首次同場參加活動，但兩人幾乎零互動，僅在活動尾聲時，拱手作揖禮貌性致意。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅拋出大新竹合併倡議後，20日與縣長楊文科首次同台，雙方幾乎零互動，兩人更透過致詞隔空較勁，楊文科意有所指說，人要莫忘初心、事緩則圓，人生道路上有時候蹲一下會跳的更遠；林智堅則感謝楊文科對合併升格的遠見與魄力，希望楊要堅持下去，不要受到黨內壓力而退卻。

楊文科與林智堅今天下午2時先後抵達位在新竹市巨城購物中心的「歡馨五倍券─幸運草更生商品展售會」的活動會場，兩人一前一後到達開幕舞台前先後入座，完全沒有交集，隨後楊文科先上台致詞，經過林智堅座位時，兩人只有禮貌性點頭致意。

不過，楊文科原本是針對更生保護會舉辦的活動，呼籲民眾共同來響應、幫助更生人，但在致詞中段時，突然話鋒一轉表示，他相信，做好事，一定會有回報與福報，並以客家諺語表示，「人情好，喝水都會甜」，他解釋，這句話的意思是說，大家如果交情好，縱使只是喝水都會是甜的。

他又說，客家話也有另1句諺語說，「敬禾得穀，敬老得福」，意思話，你很認真的在耕這片田，就會得到很豐收的稻穀，同樣的，敬老尊賢，就會得到福報。

所以，他認為大家都要努力，未來不論是竹竹合併還是竹竹苗合併，大家都還是要努力的。

楊文科接著更是意有所指的說，行政區不管如何改變，我們都還是要努力工作，地方主政者一定要專心於市政，一定要記住「莫忘初心」、「事緩則圓」，主政者一定要以天下蒼生為念，在人生的道路上，有時候蹲一下會跳的更遠。

隨後上台的林智堅則是表示，楊縣長剛提到未來大新竹合併升格，或是其他縣市首長提出要行政區調整，這都是基於地方首長看見眼前的課題和問題，他要特別藉這個機會感謝楊縣長。

他說， 他是於今年9月6日提出合併倡議，楊縣長第一時間就提出不僅要合併還要升格，且要透過修地制法，將人口從125萬下修到100萬來促成這件事，感謝楊縣長的遠見和魄力。

林智堅表示，民意才是最重要的，縣市民是不是有這樣的期待，可以從不同政黨、機構所做的民調可看到合併的期待，他希望和楊縣長未來能在大新竹合併升格議題上努力，真正能夠做到透過大新竹合併升格讓國家更有競爭力，守住竹科與護國神山群、守住台灣經濟命脈。

林智堅同時也在受訪時說，希望楊文科一定要堅持，千萬不要因為國民黨或地方派系的壓力而退卻，大家應該要齊心協力、不分藍綠，一起來號召更多支持者，讓大新竹合併升格能夠先行。