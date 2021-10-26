在地企業新竹物流公司捐贈新竹縣警察局山崎派出所1輛巡邏車、員警實支實付意外險及新竹縣消防局21套消防衣褲鞋組，26日在縣警局進行捐贈儀式，由仰德集團謝漢章副執行長代表董事長許育瑞出席，縣長楊文科也感謝新竹物流對警、消的支持與照顧。

楊文科表示，新竹物流是新竹發跡的在地企業，一向熱心公益，關注地方事務，這次董事長許育瑞捐贈的巡邏車和消防衣褲鞋組，除可激勵警察同仁打擊犯罪、維護治安士氣外，更可維護打火弟兄執行火場救災的安全，應付複合型化工廠及化學火災所面對的火場狀況。

另外，新竹物流許育瑞董事長在原有員警意外險之外，再捐贈新竹縣警察局員警實支實付的意外險經費，在保險期間只要發生意外，不論是否因公，每案皆可申請1萬元以內的理賠金額，這不只是對員警執法的保障，也提供警察同仁在日常生活中多了一份的保障。

楊文科期許警察局和消防局同仁，能不負許育瑞董事長的照顧與支持，對工作全力以赴，與縣府團隊一起打造新竹縣縣為安全宜居的文化‧科技‧智慧城！

消防局長孫福佑表示，新竹物流這次捐贈的物資，對消防同仁救災有很大的助益，將能有效提升工作安全。

縣警局長吳敬田表示，交通整治、掃黑、打詐及肅毒，是警方當前工作重點，許董事長此次捐贈不僅以行動支持員警，更讓同仁在執勤時沒有後顧之憂，將會在縣長楊文科的帶領下全力以赴，持續對地方治安及交通工作做出貢獻。